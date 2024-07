Ez ám a jó hír! Súlyos sérülése után csatlakozott a Fradihoz Varga Barnabás (VIDEÓ)

„Nem emlékszem igazából semmire a balesetből, az első ami beugrott, az az, hogy fekszem a mentőben, de arról is csak pár perc. Mondták, hogy kommunikáltam az orvosokkal, ám az sincs meg.

A kórházban aztán már majdnem mindenre emlékszem, meg persze a meccsre is, amíg pályán voltam. Az eleje nehéz volt, de a foci az nem nagyon állhat meg, csak amennyit muszáj. Párszor visszanéztem a jelenetet. Nem rettenek meg az ilyenektől, hiszen ez benne van. Örülök, hogy ennyivel megúsztam. Hálás vagyok, hogy ennyien aggódtak értem. Próbálok minél hamarabb visszatérni” – nyilatkozta a hét elején a válogatott csatár a FradiMediának.

Nos, a visszatérés már meg is történt, a 29 éves támadó csütörtökön találkozott csapattársaival az FTC lienzi edzőtáborában

– erről a klub számolta be a közösségi oldalán. Hogy pontosan milyen edzéseket csinálhat majd, azt még nem tudni, arról nem közöltek információt, de a lényeg most az, hogy jól van, és együtt van a többiekkel. Az orvosok azt mondták Vargának, a teljes felépülés körülbelül fél év, de addig is pályára tud lépni.

„Három-négy hét múlva végezhetek komolyabb edzéseket, ezeket már maszkban. Azt mondták, a felépülésemig hordanom kell, de ez legyen a legnagyobb bajom. Nem hinném, hogy a jövőben mindez befolyásolni fogja a játékomat. Biztos, hogy az első egy-két felugrásnál bennem lesz, de majd jön még egy ütközés, utána bátrabb lesz az ember, és megy minden a régi, megszokott módon” – mondta a hét elején a futballista.