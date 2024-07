Varga Barnabás: Nem emlékszem igazából semmire a balesetből (VIDEÓ)

Végig ott volt mellette a párja, Laura, aki a baleset első perceit soha nem fogja elfelejteni. Próbált lejutni a mentőhöz a stuttgarti stadion lelátójáról, de nem sikerült.

„Az ütközést követően lementem a pálya széléhez, de nem jutottam tovább, így a lelátóról próbáltam családtagokat keresni otthon, hátha ők többet tudnak és segítenek megnyugtató információhoz jutni. Ugyanis a televíziónézőknek több információjuk lehetett Barnáról, mint nekünk ott, a helyszínen. Kocsival vittek utána a kórházba, ott már tudtunk beszélni” – emlékezett vissza a hölgy.

Azt nehéz megmondani, hogy mikor játszhat újra a csatár, aki állítása szerint most már jobban van, a duzzanat is kisebb lett az arcán – ahogy azt a felvételeken is látni lehetett. Azt már tudja, hogy a héten kiveszik a varratokat. Az orvosok azt mondták neki, a teljes felépülés körülbelül fél év. Varga most még pihen Szentpéterfán, de pár nap múlva elkezdheti a könnyedebb edzéseket, majd aztán 3-4 hét múlva a komolyabbakat.

„Kapok majd egy speciális maszkot, ezt muszáj lesz hordanom, de tudok majd ebben játszani.

Azt mondták, a teljes felépülésig hordanom kell, de ez legyen a legnagyobb bajom.

Nem hinném, hogy a jövőben mindez befolyásolni fogja a játékomat. Biztos, hogy az első egy-két felugrásnál bennem lesz, de majd jön még egy ütközés, utána bátrabb lesz az ember, és megy minden a régi, megszokott módon” – jelentette ki Varga Barnabás.