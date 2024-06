Mészöly Géza elmondta, miért hagyta ki Csoboth Kevint az Újpest kezdőcsapatából

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Vasárnap este óta megrohamozták az üzenetek Mészöly Gézát, aki tavasszal az Újpest vezetőedzője volt, és a padra ültette a skótok elleni meccsen győztes gólt szerző Csoboth Kevint. A Magyar Nemzet készített interjút a trénerrel, aki többek között beszélt újpesti szerepvállalásáról, édesapjáról, a Mészöly Focisuliról és a most zajló foci Eb-ről is.

Mészöly Géza elmondta, hogy vasárnap este óta nagy-e az érdeklődés a médiából. „Igen, köszönhetően Hajdú B. Istvánnak, aki Csoboth Kevin gólja után megemlítette, hogy a tavasszal Kevin kispadra került nálam Újpesten. Rádiók, televíziós társaságok és újságírók keresnek azóta, hogy meséljem el, miért tettem ki a kezdőcsapatból, hogyan tért vissza odáig, hogy bekerült az Európa-bajnoki kerete. Kétségtelen, van benne némi részem, segítettem őt, de ő ezt elsősorban magának köszönheti.”

„Nálam nem számít, hogy ki mit tett korábban, edzőként csak azt nézem, hogy éppen ki hogyan tudja legjobban szolgálni a klubot. Kevin akkor nem volt kilencven perces játékos, és ezt ő is belátta, nem volt nehéz dolgom.

Egész egyszerűen abban az időszakban csereként beállva tudta a legtöbbet tenni, mert lendületet adott a csapatnak. Ez működött is, később még csapatkapitánynak is kineveztem.

Marco Rossival nem beszéltem róla, de nyilván jól látta, hogy mi történik. Megmondtam Kevinnek, ha visszakerül a válogatott keretébe, nem kezdőként számít rá a szövetségi kapitány, és a mai futballban kulcsszereplők lehetnek a második félidő derekán beálló játékosok, és ez így is lett” – válaszolta arra a kérdésre, hogy egy válogatott játékos miért került a kispadra a kiesés ellen harcoló Újpestben egy Eb előtt.

„Az utolsó hat hétben az új tulajdonos, a Mol képviselői velem tárgyaltak az új keretről, az eddig most érkezett játékosokat mind az én véleményem alapján szerződtették. Emiatt különösen fájt, hogy az utolsó mérkőzés után néhány nappal közölték, mégsem velem képzelik el a folytatást. Az viszont vigasztal, hogy a célt elértük, a csapat benn maradt, és időnként jól, fantáziadúsan is futballozott. Azt pedig sohasem felejtem el, hogy az első meccsünk előtt februárban a szurkolók engem éltettek Diósgyőrben, ez a fogadtatás nemcsak nekem, hanem a játékosoknak is erőt adott” – mondta.