Marco Rossi: A szurkolóknak ajánljuk a győzelmünket, nem a billentyűhuszároknak

„Kisebb izomfájdalmai vannak, nem edzett a német és a skót meccs között. A szakemberek kezelték őt, de Szoboszlai nélkül nincs magyar csapat, ezért tettem be őt most is a kezdőbe. Elárulom, le akartam őt hozni az utolsó tíz percben, de aztán úgy döntöttem, Dominik játékában mindig benne van a gól, még akkor is, amikor nem százszázalékos, ezért végigjátszotta a meccset. Csoboth Kevin úgy szállt be, ahogy akartam, csodálatos gyerek. Hatalmas hatással volt a játékunkra, kapufát lőtt, majd aztán betalált, s ezzel nyertünk” – így Rossi.