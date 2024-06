Búcsúzott egy magyar csúcs, de jött helyette kettő új – íme, 8 rekord az idei Eb-csoportkörből!

Érdekesség, hogy a góllövőlistát az öngól „vezeti”, hét játékos is betalált a saját kapujába a csoportkör alatt, amely egyrészről rengeteg, az előző Eb fényében azonban mégsem, hiszen 2021-ben még ennél is több, nyolc öngól született a csoportkörben! De azt is érdemes megemlíteni a különleges statisztikai adatokkal kapcsolatban, hogy a kifejezetten gólszegény C-csoportban Dánia és Szlovénia is három ponttal, három döntetlennel, két szerzett és két kapott góllal zárt,

de még a tornán szerzett sárga lapok száma is megegyezett a két együttesnél (6-6), így egyes hírek szerint az UEFA szabályai szerint a selejtezőben elért eredmények rangsoroltak, mások szerint egy szlovén stábtag által kapott sárga lap döntötte végül el a dánok javára a mérleget.

A kvalifikáció során is egy csoportban szerepeltek, és miután a dánok Ljubljanában 1–1-es döntetlent értek el, Koppenhágában azonban 2–1-re legyőzték dél-nyugati szomszédainkat – végül az északiak végeztek a C-csoport második, Oblakék pedig a kvartett harmadik helyén.