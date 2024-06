A foci-Eb és a gazdasági megtérülés: megéri?

A labdarúgó-Eb a futballrajongóknak közös meccsnézést, szurkolói zónákat és örömünnepet jelent, ám nem mondunk újat, ha jelezzük: bizony ez hatalmas üzletet is. A kérdés csak az, mekkorát, illetve, hogy ki nyer a végén. Megéri például a rendező országnak a sok beruházás, amit egy ilyen rendezés magával hoz? Ennek járunk most utána.

Szinte közhely, hogy a foci már régóta pénzgyár. Az Eb-k rendezője,

az UEFA csak ebből a tornából több mint egymilliárd eurós nyereséget vár.

Ez elég ok arra, hogy feltegyük a kérdést: Mennyibe is kerül egy futball-Eb megrendezése? És ki fizeti mindezt? Továbbá van-e haszna a rendező országnak ebből? Ilyen kérdésekkel foglalkozik az első meccseket követően német mdr.de elemző cikke. (A Mitteldeutscher Rundfunk [magyarul Középnémet Rádió és Televízió] Szászország, Türingia és Szász-Anhalt tartomány regionális közszolgálati médiuma, amelynek a székhelye éppen az egyik rendező városban, Lipcsében van.)

Egy ilyen futballtorna megrendezéséhez az államnak pénzt kell befektetni, közel sem csak a stadionokba, hanem a szurkolói zónák kialakításába is. Tehát infrastruktúrát kell finanszírozni, kitalálni azok további hasznosítását, a terrorveszély miatt pedig biztonsági terveket kidolgozni és a rendőrséget fizetni.

Lipcse polgármestere, Burkard Jung például ennek kapcsán azt nyilatkozta: „az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a gazdasági megtérülés sokszorta magasabb, mert olyan emberek érkeznek a városba turistakén, akik bevételt hoznak már most, egy részük pedig később is visszatérhet akár többször is látogatóként”.