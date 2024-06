Aggodalmak Németországban: veszélyes kilátogatni egy Eb-meccsre?

A németek közel fele tart egy esetleges terrortámadástól a labdarúgó-Európa-bajnokság ideje alatt – derült ki egy felmérésből. A német Sinus Institut kutatása szerint a megkérdezettek 47 százaléka tart attól, hogy a tornán terrortámadás lesz. A fiatalabbak körében szembetűnő az aggodalom, a 29 év alattiak 35 százalékát nyugtalanítja a kérdés.

A félelemnek lehet is valóságalapja, hiszen az esemény presztízse és a sportág népszerűsége miatt Németország és a tíz rendező város kiemelt figyelmet kap a bajnokság ideje alatt, ezzel a szélsőséges csoportok potenciális célpontjává válhatnak. Ráadásul nem csak az 1972-es müncheni olimpiai túszdráma, de az elmúlt időkben előforduló külföldi példák – a Hamász által Izraelben, 2023. október 7-én végrehajtott terrortámadás vagy a március 22-én a moszkvai Crocus City Hallban iszlamisták által elkövetett vérengzés – is kétségeket ébreszthetnek a tömegrendezvények résztvevőiben Németországban is.

Egy az Iszlám Államhoz köthető propagandaanyagban a szervezet korábban jelezte, hogy az Európa-bajnokság szintén a célpontjaik között van. Ezzel a fenyegetéssel kapcsolatban viszont Hans-Jakob Schindler, a Counter Extremism Project szakértője kiemelte a Deutsche Wellének adott interjúban, hogy általában nem jellemző a nagyobb szabású terrorcselekmények ilyen jellegű bejelentése. Szerinte ez a bejelentés inkább csak azt a célt szolgálta, hogy mind a szurkolókat, mind a biztonsági személyzet tagjait elbizonytalanítsák, idegesebbé tegyék a torna ideje alatt. Kiemelte, a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában is fordult elő hasonló felhívás, de végül nem történt semmilyen incidens.

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy komoly veszélyt jelenthet egy egyéni elkövető támadása, és ennek a valószínűsége sokkal nagyobb, mint egy komplex, összehangolt terrortámadásé. Legutóbb májusban, Mannheimben egy késes támadó megölt egy rendőrt és öt embert megsebesített. A hatóságok feltárták, hogy a tettes motivációi vallású indíttatásúak voltak – egy szélsőséges iszlamista egyéni elkövetőről volt szó. „Ami továbbra is fejtörést okoz, az az, hogy megtaláljunk valakit, aki nincs a radaron, hanem egyszerűen magától vagy a baráti körén belül radikalizálódik, majd úgy dönt, hogy fog egy kést, elmegy egy szurkolói zónába és megtámad néhány embert” – mondta Schindler.

A focimeccsekre 2,7 millió szurkolót várnak a stadionokba és további 12 milliót a kijelölt szurkolói zónákba.

A mérkőzéseken résztvevők ellenőrzését segíti, hogy jeggyel kell rendelkezniük, illetve a beléptetéskor is komoly vizsgálatokon kell átesniük, így közülük könnyebb kiszűrni a potenciális támadókat.

A szurkolói zónák viszont a szakértő szerint tökéletes célpontjai lehetnek egy terrortámadásnak, hiszen itt nincs lehetőség alaposabb biztonsági beléptetésre, ellenőrzésre, lényegében bárki bejuthat egy ilyen helyre. Különösen a legnagyobb, a berlini Brandenburgi kapunál található zóna lehet veszélyes, amely minden mérkőzésen több tízezer látogatót képes fogadni.

A német hatóságok viszont – állításaik szerint – jól felkészültek. Az Európa-bajnokság lebonyolításának idejére legalábbis kidolgoztak egy nemzetbiztonsági koncepciót, amelynek értelmében Németország a torna ideje alatt határellenőrzést vezet be a schengeni országokból érkezőkre is. Ennél azért megnyugtatóbb: egy speciális rendőrségi központ fogja koordinálni a kontinens minden tájáról érkezőket, ellenőrizni a vonatkozó biztonsági információkat és a más országokból behívott 300 rendőr is tanácsokkal segíti helyi erőket.