Olcsójános meccset nézne a helyszínen? Íme a spórolós foci-Eb-s tippjeink!

Nézzük akkor a németországi stadionok felé tartó kispénzű szurkolókat érő Eb-s kihívásokat, nagyjából fontossági sorrendben.

Bizony, most már nem olcsók a jegyek

Sajnos az első, legkomolyabb korlát, ami az Eb-s helyszíni meccsnézési vágyainkkal szembejön, azok a friss jegyárak. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az európai focitorna előtti napokban ha nem is kelt el minden jegy, mindegyik olcsó belépőt értékesítették. Aki időben, azaz tavaly ősszel az első közt igényelt és nyert, az akár 30-40 euróér is csíphetett jegyeket a csoportmérkőzésekre, és nagy kedvezménnyel foglalhatott a későbbi, fontosabb meccsekre is.

Jelenleg az UEFA oldalán 400-500 eurós, azaz mintegy 160-200 ezer forintos last minute belépők vannak

, a viszonteladók – mondhatjuk úgy, hogy az olcsó jegyeket részben felvásárló online nepperek – hasonló, vagy akár magasabb árakkal dolgoznak, különösen a már most telt házas meccsek esetén.

Akad legális kiskapu, de legyünk nagyon óvatosak

Pár évtizede a helyszínen ment a nepperek rohama, a drága jegyek tukmálása. Ma ez a közösségi oldalakon megoldott. Egy gyors „foci-Eb-jegyek” vagy UEFA-jegyek kereséssel jó néhány csoportba bejelentkezhetünk, és ha olcsón nem is, de még hozzájuthatunk olyan belépőkhöz, ahol valami miatt mégsem használnak fel az eredetileg jegyet vásárló szurkolók. Itt persze résen kell lenni, előre soha ne utaljunk a digitális tikettekért, hanem igyekezzünk azokat személyesen átvenni, azaz az eladó legyen jelen, amikor digitálisan utalunk és digitálisan meg is érkezik a jegyük. Ha bármi gyanúsat észlelünk, álljunk el a tranzakciótól, és nézzük meg az UEFA-jegyek pontos átruházási szabályait is. A magyar meccsekre a legolcsóbb beugrókhoz a csoportokban akár 100-150 euróért is hozzájuthatunk, de sok a 250 eurós ajánlat is, és ezért már általában jobb helyeket tudunk elcsípni, és sokan két egymás mellé szóló jegyet árulnak. Nagyobb családok vagy társaságok számára mostanság szinte esélytelen akár csak egy szektorba szóló belépőt is kapni, azokat legközelebb hónapokkal előre érdemes lesz foglalni.