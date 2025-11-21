Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Németország Ukrajna Oroszország Orbán Viktor eu

Vészjósló üzenet Brüsszelből, segélykiáltás Németországból – és egy rettegett nap Ukrajnában

2025. november 21. 05:47

Magyarországra hozza ipari gyártási kapacitásainak jelentős részét Németország: az okok közül csak az egyik az energiaárak kedvező mértéke. A brüsszeli bővítési biztos szerint bár Orbán Viktor vétózott, a „technikai egyeztetések” folytatódnak Ukrajnával a csatlakozással kapcsolatban. Íme a Mandiner csütörtöki legolvasottab hírei!

2025. november 21. 05:47
null

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek

Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel 

egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra,

ami 1300 német munkahely megszűnésével jár. A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak,

gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.

Ezt is ajánljuk a témában

Ettől a naptól rettegnek Ukrajnában: ekkor jöhet el a háború döntő ütközete

Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, 

tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra. 

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov elmondta, hogy Oroszország 2026 tavaszára tervezi elfoglalni a Donyecki régiót – írta a Ukrinform.

Ezt is ajánljuk a témában

Vészjósló üzenet érkezett Brüsszelből: „Nincs szükség Orbán Viktorra”

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata nincs blokkolva, bár a hivatalos tárgyalási klaszterek megnyitását Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza – írja az Unian. Kos hangsúlyozta, hogy a technikai egyeztetések folytatódnak, és 

szerinte sem az ukránoknak, sem a moldávoknak nincs szükségük Orbán Viktorra reformjaik végrehajtásához.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patikus-3
2025. november 21. 08:00
Főni matrózkodig? Két pici torok, Inci, Finci zokog, Foxi Maxi matróz lett. Kandúr is morog, Maci Laci dohog, Foxi Maxi matróz lett. Elment a hajó, hollári hohó, Foxi Maxi matróz lett. Borzasztó hajó, nem neki való, Kapitány a Piszkos Fred!
Válasz erre
0
2
patriota-0
2025. november 21. 07:52
Beszarok! 1300 munkahely megrendítette a német gazdaságot. Ez nem volt mindig így.
Válasz erre
1
0
orokkuruc-2
2025. november 21. 07:29
Viszont a MAN nem ide hozta a 3000 munkahelyes gyártását.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 21. 06:48
Miniszter elnök úr még idejében szólok, hogy figyelmeztetni kellene őket, hogy a liberalizmust azért hagyják otthon. Tudja miért, mert annak kurva szar lesz a vége itt is...DDDD
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!