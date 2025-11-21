Vészjósló üzenet Brüsszelből, segélykiáltás Németországból – és egy rettegett nap Ukrajnában

2025. november 21. 05:47

Magyarországra hozza ipari gyártási kapacitásainak jelentős részét Németország: az okok közül csak az egyik az energiaárak kedvező mértéke. A brüsszeli bővítési biztos szerint bár Orbán Viktor vétózott, a „technikai egyeztetések” folytatódnak Ukrajnával a csatlakozással kapcsolatban. Íme a Mandiner csütörtöki legolvasottab hírei!

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek A Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra, ami 1300 német munkahely megszűnésével jár. A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai

már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak,

gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.

Ettől a naptól rettegnek Ukrajnában: ekkor jöhet el a háború döntő ütközete Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov elmondta, hogy Oroszország 2026 tavaszára tervezi elfoglalni a Donyecki régiót – írta a Ukrinform.

Vészjósló üzenet érkezett Brüsszelből: „Nincs szükség Orbán Viktorra” Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata nincs blokkolva, bár a hivatalos tárgyalási klaszterek megnyitását Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza – írja az Unian. Kos hangsúlyozta, hogy a technikai egyeztetések folytatódnak, és szerinte sem az ukránoknak, sem a moldávoknak nincs szükségük Orbán Viktorra reformjaik végrehajtásához.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

