Vészjósló üzenet Brüsszelből, segélykiáltás Németországból – és egy rettegett nap Ukrajnában

Németországból érkezett a segélykiáltás: menthetetlen helyzetben vannak, már megint Magyarországra irigykednek
Egyre rosszabb a helyzet a nyugati országban.
Magyarországra hozza ipari gyártási kapacitásainak jelentős részét Németország: az okok közül csak az egyik az energiaárak kedvező mértéke. A brüsszeli bővítési biztos szerint bár Orbán Viktor vétózott, a „technikai egyeztetések” folytatódnak Ukrajnával a csatlakozással kapcsolatban. Íme a Mandiner csütörtöki legolvasottab hírei!
A Berliner Zeitung véleménycikke szerint Németország ipari pozíciója meggyengült, mivel
egyes cégek – köztük a Bosch is – jelentős gyártási kapacitásokat helyeznek át Magyarországra,
ami 1300 német munkahely megszűnésével jár. A szerző kiemeli: az áthelyezések fő okai
már nem az alacsony bérek, hanem a kedvezőbb energiaárak,
gyorsabb engedélyeztetés és stabilabb politikai-gazdasági környezet.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási folyamata nincs blokkolva, bár a hivatalos tárgyalási klaszterek megnyitását Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétója akadályozza – írja az Unian. Kos hangsúlyozta, hogy a technikai egyeztetések folytatódnak, és
szerinte sem az ukránoknak, sem a moldávoknak nincs szükségük Orbán Viktorra reformjaik végrehajtásához.
