Ettől a naptól rettegnek Ukrajnában: ekkor jöhet el a háború döntő ütközete

A legsúlyosabb pillanatokban érheti óriási veszteség Ukrajnát: amerikai támogatójuk lép le
A 81 éves nyugalmazott tábornok közeli munkatársaival közölte, hogy januártól nem akarja folytatni a munkát.
Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra.
Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov elmondta, hogy Oroszország 2026 tavaszára tervezi elfoglalni a Donyecki régiót – írta a Ukrinform.
Budanov az ukrán 24-es csatornának adott interjúban kiemelte, hogy bár Moszkva ezt a célt tűzte ki maga elé, a valós hadihelyzet sokkal bonyolultabb, és szerinte az ukrán erők stabilan tartják a frontvonalakat.
A vezető elmondása szerint délen Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra, hogy elhagyják a várost.
Budanov beszélt az orosz téli energianyomásról is, amellyel Moszkva folyamatosan a leállás szélére sodorja az ukrán fűtésrendszert és veszélyezteti Ukrajna energiaellátását.
