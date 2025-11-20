Ft
háború Donyecki régió hadihelyzet Kirilo Budanov Moszkva Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Ettől a naptól rettegnek Ukrajnában: ekkor jöhet el a háború döntő ütközete

2025. november 20. 07:55

Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra.

2025. november 20. 07:55
null

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov elmondta, hogy Oroszország 2026 tavaszára tervezi elfoglalni a Donyecki régiót – írta a Ukrinform.

Budanov az ukrán 24-es csatornának adott interjúban kiemelte, hogy bár Moszkva ezt a célt tűzte ki maga elé, a valós hadihelyzet sokkal bonyolultabb, és szerinte az ukrán erők stabilan tartják a frontvonalakat.

A vezető elmondása szerint délen Oroszország Zaporizzsjához próbál közelebb kerülni, tüzérségi és dróntámadásokkal igyekszik nyomást gyakorolni az ukrán katonai parancsnokságra, hogy elhagyják a várost.

Budanov beszélt az orosz téli energianyomásról is, amellyel Moszkva folyamatosan a leállás szélére sodorja az ukrán fűtésrendszert és veszélyezteti Ukrajna energiaellátását.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

***

backsplash
2025. november 20. 10:14
Nyilván el sem olvasom a cikket, mert biztosan bullshit az egész és nincs benne szó semmilyen döntő ütközetről, csak azért kattintom meg, hogy ezt ide leírjam azzal, hogy ez nem újságírás és szégyelljétek magatokat.
Himiko
•••
2025. november 20. 09:59 Szerkesztve
apró hírek: már Svetlana Grinchuk is elmenkült Ukrajnából (Umerov szeretője, nemrég kinevezett energiaügyi miniszter) Voronezh-be 4 ATACMS rakéta érkezett, mindet leszedte a légvédelem, az indítókat is elkapták (cáfolat nem érkezett nyugatról) : t.me/Urukhaiy/3514 "Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) munkatársai az ukrán elnök közeli barátjának, Timur Mindich átvizsgálásakor a Louvre-ból ellopott ékszereket találtak – egy smaragd nyakláncot és fülbevalókat, amelyek a francia császárné és Napóleon felesége, Maria Louise tartoztak." Toborzás, a kerékpárral menekülőt gyerekével együtt elütötték, és még fel is vették utána t.me/agenstvo_kn/1400 Falvak/városok kitelepítése során mindig vannak akik maradni akarnak, ők az Oroszokat várják. Az Ukrán hősök pedig szó nélkül hátra hagyják őket: .tiktok.com/@juanndevuelta/video/7573632361183628562
B_kanya
2025. november 20. 09:03
"Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési vezetője, Kirilo Budanov elmondta, hogy Oroszország 2026 tavaszára tervezi elfoglalni a Donyecki régiót – írta a Ukrinform." Ő mondjuk azt is mondta már, hogy idén nyárra veszélybe kerül Ukrajna, mint állam léte. Az egyre inkább úgy néz ki bejött neki...
elcapo-2
2025. november 20. 08:45
Ez már a végjáték. Nincs elég katonájuk a frontra. Ezért még az utolsó pillanatokban is próbálnak ellopható pénzt tarhálni.
