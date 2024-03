Kedd este ismét megtelik a Puskás Aréna, amit az ellenzék szerint meg sem kellett volna építeni

A Puskás Aréna megépítését állandóan támadta az ellenzék

A 2019-ben átadott, a korábbi Népstadion, majd Puskás Ferenc Stadion helyén megépült óriási sportlétesítmény megvalósítását már a tervezési fázisban, és elkészülte után is jó ideig folyamatospolitikai támadás érte az ellenzéki pártok részéről. a Párbeszéd politikusa, Szabó Tímea például úgy fogalmazott, „A ma átadásra kerülő Puskás Stadion átépítésének története jól mutatja, hogyha a fociról van szó, Orbán Viktor képtelen a mértékletességre. Az új építmény megint túlárazott, és sem a fenntartása, sem a jövőbeni kihasználtsága nem megoldott”. Az MSZP-s Tóth Bertalan pedig kijelentette, hogy

„200 milliárdért most majd az üres Puskás-stadionban gyönyörködhetünk.”

De, ahogy a Magyar Nemzet megírta, a baloldali-liberális média sem volt barátságosabb a Puskás Arénával. A 444 úgy fogalmazott, „67 215 széket szereltek be az új Puskás Stadionba. Egész Kaposvár lakossága beférne. Talán Szolnoké is. Ha a stadion település lenne, teltházzal a 13. legnagyobb lehetne Magyarországon. Tíz olyan fővárosi kerület van, ahol ennél kevesebben laknak”. Az atlatszo.hu pedig azt írta, „a stadion őrzése is vagyonokba kerül, akárcsak a fűtése és a létesítmény megvilágítása”.

Az Európa-liga-trófea a Puskás Arénában, a 2023. május 1-jén rendezett El-döntő helyszínén

Forrás: MTI/Illyés Tibor

Telt házas koncertek, Európa-bajnokság, Európa-liga döntő

A Puskás Aréna azonban megépült, és többek közt ennek köszönhetően lehetett Magyarország a koronavírus-járvány miatt 2021-ben megrendezett 2020-as Európa-bajnokság egyik társrendezője, és élhetett át a magyar futballrajongó közönség ilyen csodálatos pillanatokat, mint Fiola Attila gólja a világbajnok francia válogatott elleni csoportmérkőzésen, amely „Az év sportpillanata” díjat nyert.

Az Eb-n a mieink francia és portugál válogatott elleni mérkőzésein kívül a Hollandia – Csehország és a Portugália – Franciaország találkozókat is itt játszották. 2023-ban pedig a Puskás Arénában csapott össze Sevilla FC és az AS Roma az Európa-liga döntőjében, amelyre döbbenetes gyorsasággal fogytak el a jegyek.

De nem olyan gyorsan, mint a magyar labdarúgó-válogatott tavalyi Ebselejtezősorozatának zárómérkőzésére, a Montenegró elleni meccsre, amelynek 67 ezer belépője mindössze 2,5 óra alatt fogyott el.

Pedig ez a mérkőzés olyan értelemben tét nélküli volt, hogy a válogatott Eb-szereplése már a Bulgária elleni döntetlennel biztos volt, a meccs csak a csoportelsőséget döntötte el. De telt házas volt a válogatott múlt pénteken rendezett török válogatott elleni felkészülési meccse, valamit számos korábbi válogatott mérkőzés (többek közt a szerbek és a bolgárok elleni Eb-selejtező, a németek és az olaszok elleni Nemzetek Ligája mérkőzések vagy épp a Csehország elleni barátságos meccs.

A Puskás adott otthont a Ferencváros Bayer Leverkusen elleni El-nyolcaddöntőjének 2023-ban, korábban pedig több Bl-csoportmeccsének, például a Juventus vagy a Barcelona ellen. A tervek szerint pedig Magyarország megpályázta, hogy a Puskás Arénában rendezzék meg a Bajnokok Ligája 2025/2026-os idényének döntőjét.