„Fontos az edző személye, az, hogy a játékosok mennyire tudnak érte tűzbe menni” – a Ferencváros sportpszichiátere a Mandinernek

Miként került ebbe a munkakörbe?

Orvos vagyok, pszichiáter, mindemellett neurológus. Korábban jómagam is versenyszerűen vívtam, és valamikor 2007 táján a vívók akkori szövetségi kapitányának, Kovács Tamásnak eszébe jutott, hogy ha vívok és pszichiáter is vagyok, akkor értem, mi zajlik a páston, és szerette volna, hogy kezdjek el a vívókkal foglalkozni. 2011-ben ismertem meg Szilágyi Áront, és gyakorlatilag három olimpián keresztül vele is dolgoztam. A közös munka eredménye jól látható lett. Így kerültem bele ebbe a körforgásba. A londoni olimpián egyébként már segítettem a férfi kézilabda válogatottat, amit még Mocsai Lajos menedzselt. A csapat negyedik lett az olimpián. Azóta sem volt erre példa. Aztán 2016-ban jött a Fradi megkeresése. Most a napokban pedig már be is mutatkoztam be a labdarúgók új edzőjének, Dejan Sztankovicsnak.

A magyar sportéletben mennyire elfogadott, hogy segítő szakemberek vannak jelen a csapatok, a sportolók mellett?

Szerencsére egyre inkább. Kevésbé idegenkednek a sportolók is. Meg kell őket arra tanítani, hogy van egy ilyen lehetőség, amit mindenképp érdemes kipróbálni. Ami nagyobb gond, hogy sokszor a játékosoknak rossz tapasztalataik vannak a sportpszichológusokkal kapcsolatban. Akadnak olyan sporthoz közel álló szakemberek, akiknek a stílusa nem olyan, hogy az mindenki számára elfogadható legyen, ez sok sportolót elijeszthet. A másik pedig az, hogy sajnos vannak olyan edzők, akik elvárják azt a sportpszichológustól, hogy számoljon be részletesen arról, hogy mit beszélt a játékossal. De ezt nem lehet, hiszen orvosi - pszichológusi titoktartás van.

Tőlem sosem fog információ kimenni az edző felé, ő a változást a fogja a játékosokon látni.

Csupán annyit mondhatok, ha a játékos is megengedi, hogy dolgozunk. A munka egyébként sokszor online történik. Sajnos sokaknál még mindig tartja magát az a vélekedés, hogy aki szakemberhez fordul a lelki problémájával az gyenge, pedig ez koránt sincs így!

Kárpáti Róbert sportpszichológus Kristoffer Zachariassen középpályás társaságában. Fotó: FradiMédia

Mi a különbség az egyéni és a csoportos sportolói tréningek, foglalkozások között?

A csoportos foglalkozásokról az edzők döntenek. Még nem derült ki számomra, hogy Sztankovics miként áll ehhez a témakörhöz. A korábbi labdarúgóedzők nem igazán kedvelték ezeket a módszereket, azt kommunikálták, hogy a csapattal inkább ők foglalkoznak. Ezzel szemben a jégkorongozók szeretik, ha csoportban is dolgozunk. A focitrénerek inkább az egyéni munkában hisznek, így egyénileg dolgozom a játékosokkal. Ki szoktam menni edzésre, akkor lesznek benyomásaim arról, hogy a játékosok milyen lelki állapotban vannak, a metakommunikációjuk sok mindent elárul. Néha az edző szól, hogy szerinte ez a játékossal érdemes lenne foglalkozni, néha játékos keres meg a problémáival, és néha pedig én szólítom meg a játékost, hogy jó lenne beszélgetnünk. Utóbbi esetben nyilván a játékos döntése, hogy akar-e egy ilyen jellegű munkában – és itt a munkán van a hangsúly – részt venni vagy nem. Hogy miként dolgozom velük, az egyénre szabott. Azt vallom, hogy nem feltétlenül a sportban kell keresni a problémát. Lehet, hogy éppen családi krízisek húzódnak a háttérben, vagy az okoz gondot, hogy a játékos épp egy sérülésből tér vissza.

A játékos mindig felviszi az életét a pályára, és az életével kell nekünk foglalkozni,

ami mint tudjuk, nagyon sokrétű. Az utánpótlásnevelésnél is fontos szerepet kap a sportpszichológus. Az edzőnek és a sportpszichológusnak pedig résen kell lennie, hogy az életkorral járó problémákra is – iskolai nehézségek, szülőkkel és kortársakkal való viszony, első szerelmek – reagálni tudjon. Így kijelenthető, hogy mind az edző, – aki sokszor egyben apafigurává is válik is – mind a segítő szakember kulcsfontosságú szerepet tölthet be egy utánpótlás korú sportolónál.

Hogyan osztják meg a feladatokat a vezetőedzővel?

Változó, ez hogyan működik. Volt edző, aki jobban igényelte az ilyen jellegű munkát, de volt, akit kevésbé érdekelt, hogy mentális felkészítőként dolgozom a csapat mellett. Jó viszonyt tartok fenn velük, ők elfogadják a munkámat, de nem vagyok, és nem is kell, hogy ennek a rendszernek a bázisa legyek. Mert a bázisa az az edző, a játékos, a kapusedző, a fizioterapeuták, a masszőrök, stb. Ha minderre egy tortaként tekintünk, akkor ebből a mentálcoaching egy szelet. Az a játékos döntése, hogy számára a mentális felkészítés a nagy egész hány százaléka. A klub elnökével, Kubatov Gáborral is nagyon jó a kapcsolatunk, ez egy pozitív munkatársi viszony. Nyilván azért dolgozom itt, mert ő ebben az egész munkafolyamatban hisz.

Távol tartja magát az öltözőtől, de az elvárásai megjelennek ott.

Szereti azokat a karaktereket, akik idézőjelben képesek meghalni, a csapatért, az eredményért. Sőt, ezt el is várja.