Csercseszov: Nem tudom, miért menesztették Máté Csabát

Az Üllői Út 129. szurkolói oldal idézte a Fradi nemrég menesztett vezetőedzőjét, Sztanyiszlav Csercseszovot, aki Máté Csaba távozására reagált.

Csercseszov beszélt a távozás előtt és után történtekről is. „Jött egy ajánlat Szaúd-Arábiából, de vannak elveim. Én akkor a Ferencváros vezetőedzője voltam. Voltak céljaink, amelyeket kitűztünk. Ezért egyáltalán nem voltak kétségeim a döntésemet illetően” – idézte fel.

Majd azzal folytatta, „nem álmodoztam korábban arról, hogy Magyarországon dolgozzam. De a vezetőkkel beszélgettünk és kimutatták szándékaik komolyságát. Megértettük egymást. És ami a legfontosabb, a céljaink egybeestek – ők elsők akartak lenni, és én is. Az edzői stábunk hozzászokott a problémák megoldásához. Ahogy egy ember mondta, nem az a lényeg, hogy hol és mennyiért, hanem az, hogy kivel. Továbbra is ezekkel az elvekkel dolgozunk, semmi sem változott. Egyedül nem teszek semmit; aki szükségesnek látja, az megtalál”.

Igyekszem a történteket szakmailag átgondolni, másrészt mindannyian emberek vagyunk, és nagyon jó csapatot állítottunk össze

– jelentette ki.

„Nem tudom, hogy megértettem-e már, ami a Fradinál történt”

„Ez az év sok elgondolkodtatót adott nekünk. Egészen mostanáig az asszisztensem, Máté Csaba irányította a csapatot, és 10 meccsből 9-et megnyert. Mint a napokban értesültem őt is elbocsátották, és elhagyta a klubot. Nem tudom, miért történt ez. Örülök, hogy ezek szerint a csapat készen állt. Ebből a szempontból nem volt gondunk” – sorolta.

„Értelmezésem szerint minden edzőnek időre van szüksége, hogy mindent megértsen, gondolkodjon a történtekről. Nem tudom, hogy én megértettem-e már, ami a Fradinál történt” – zárta gondolatait Sztanyiszlav Csercseszov.

Keresik Máté Csaba helyét

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az Indexnek adott interjújában úgy fogalmazott, „Csaba állományban van most is, egyelőre keresgetjük a helyét, ő is keresi a helyét”.

***