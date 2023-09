Kubatov elárulta: ezért kellett mennie Máté Csabának

A Hír TV Napi aktuális című műsorának vendége Kubatov Gábor, a Fradi elnöke volt, aki Velkovics Vilmos műsorvezetőnek többek között kijelentette, hogy a csapat nem válik meg Máté Csabától. Majd a beszélgetés során azt is hangoztatta, hogy több héten át kereste Sztanyiszlav Csercseszov elbocsátása után a Ferencváros az új vezetőedzőjét.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a héten jelentették be, hogy a jövőben a játékosként Bajnokok Ligáját is nyert szerb Dejan Sztankovics fogja vezetni a zöld-fehéreket.

Velkovics Vilmos felidézte, hogy szerdán nyilatkozott először Sztankovics a magyar sajtónak. Ennek kapcsán Kubatov megjegyezte, hogy „a remény megvan benne, hogy a Fradihoz legközelebb álló karakter lesz a klub vezetőedzői pozíciójában”.

A csapat elnöke megjegyezte, hogy azt nem tudja, hogy Sztankovics látott-e már élőben Fradi-meccset, de az biztos, hogy követte a Ferencváros teljesítményét.

Arra a kérdésre, hogy melyik ligában van a helye a Fradinak, az elnök leszögezte, hogy „egyértelműen a Bajnokok Ligájában”. Majd aláhúzta, hogy egy

„olyan edző kell a Fradinak, aki BL-t akar nyerni”

Az edzők kiválasztásánál eddig is az vezérelt minket, hogy olyan edzőnk legyen, aki a Bajnokok Ligájához illik, a mi lehetőségeinkhez képest egy polccal feljebb helyezkedjen fel” – fogalmazott a klubelnök.

Márciusban jelenthetik be a főpolgármester-jelöltet

Legvégül a műsorvezető a közelgő önkormányzati- és EP-választásokra is rákérdezett Kubatov Gábornál, aki egyben a Fidesz pártigazgatója is. Arra a kérdésre, hogy mikor nevezi meg a főpolgármester-jelöltjét a nagyobbik kormánypárt, a pártigazgató azt válaszolta, hogy januártól kell elkezdeni a jelöltállítást, így megközelítőleg márciusban derülhet ki, hogy kit indítanak Budapesten.

„Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet meg korábban. (...) mindenki izgul, hogy az esetleg túl későn lesz már. De a mai technológiával ismertséget könnyen lehet megszerezni. Bulgáriában is nemrég három hónap alatt építettek fel egy miniszterelnököt” – hangzott el.

A teljes beszélgetést alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner