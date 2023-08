Sporttörténelmet író félprofi minicsapat északról: ez a KÍ Klaksvík

Érdekesség, hogy a klub kapusa a 31 éves Jonatan Johansson aki a Fradi és a svéd bajnok ellen egyetlen gólt sem kapott 2022-ben egyszer már visszavonult, és idei visszatérését követően a norvég ötödosztályban nem kapusként, hanem középhátvédként játszott.

Magyar világrekordert adott a labdarúgásnak a KÍ

A KÍ csapatához nekünk magyaroknak is van közünk: májusban az egyesület magyar munkatársa, Turi Géza jóvoltából került a hírekbe. A Zalaegerszeg 2002-es bajnokcsapatának alapembere visszavonulása óta kapusedzőként dolgozik a KÍ-nél. Miután az egyik kapus megbetegedett, a másik pedig megsérült, kénytelen volt 49 évesen és 64 naposan védeni a feröeri első osztályban. Nemcsak hogy nem kapott gólt a második helyezett HB ellen, de a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS arról számolt be, hogy ezzel kizárólag az aktív futballistákat tekintve

Turi Géza lett a világ legidősebb élvonalbeli játékosa.

Casual clean sheet for 49-year old Géza Turi. 🐐 pic.twitter.com/710Xa9YtXl — KÍ (@KI_Klaksvik) May 14, 2023

Turi egyébként a Fradi elleni győzelmet követően úgy nyilatkozott, hogy a csapat legnagyobb sikere volt a magyar bajnok elleni továbbjutásuk. Nos, ezt azóta megfejelték a svéd bajnok Hacken kiejtésével, sőt otthonukban legyőzték a norvég bajnokság előző kiírásának nyertesét is. A KÍ ezzel már biztosan elérte az Európai Konferencialiga csoportkörét, de még sokkal feljebb is juthat. Amennyiben idegenben is legyőzi a Molde csapatát, már „csak” a török Galatasaray ellen kell továbbjutniuk, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessenek.

A KÍ Klaksvík azonban következő mérkőzések eredményétől függetlenül már történelmet írt, hiszen eddigi eredményeivel elérte, hogy a klub történelmében először egy európai kupában szerepelhet.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor