Csődbe ment kiscsapatból milliárdos üzletember PL-egyesülete – nagyot fordult a világ Kerkez Milos klubjával

Az AFC Bournemouth csapata 18 millió euróért vásárolta meg Kerkez Milos játékjogát a nyáron. Egy 19 éves játékosért ez még 2023-ban is komoly összegnek számít, és a csapat egy évtizede aligha engedhetett volna meg magának ilyen üzletet. A vg.hu dél-angliai klubot bemutató cikkében felidézi, hogy a becenevén „cseresznyékként” is emlegetett egyesület 2008-ban csődöt jelentett, és visszakerült az angol harmadosztályú bajnokságba, sőt majdnem onnan is kiesett.

Az AFC Bournemouth végül 2015-ben verekedte vissza magát a Premier League-be, de 2018-ban megint kiestek és először az előző idényben szerepeltek újra a legjobbak között.

A 2022/2023-as szezonban a 15. helyen végeztek, ezzel sikerült a legjobbak között maradniuk.

A klubnál időközben tulajdonosváltás is történt, az új tulajdonos pedig úgy tűnik komolyabb célokat tűzött ki, mint elődei és ennek érdekében a pénzt sem sajnálja a csapattól.

Dúsgazdag amerikai befektető a Bournemouth új tulajdonosa

Kerkez Milos csapata 2022. december 13-án lett a milliárdos amerikai üzletember Bill Foley portfóliójának része. A befektető, akinek vagyona a becslések szerint nagyjából 1,2 milliárd dollár (422 milliárd forint), nem ismeretlen a sport területén.

Az NHL idei bajnoka, a Vegas Golden Knights nevű jégkorongcsapat például szintén Foley tulajdonát képezi.

Ambícióit és hozzáértését pedig jól jelzi, hogy bár az említett klubot csak öt éve hozták létre, már második alkalommal játszott a Stanley-kupáért, és idén el is nyerte azt. Az üzletember egyébként Las Vegasban számos létesítménnyel rendelkezik, és jó párat üzemeltet, de vannak befektetései a pénzügyi, technológiai és szolgáltató szektorban is.

„Olcsón” vásárolt kiscsapat Anglia déli partjainál – ez az AFC Bournemouth

Az AFc Bournemouth a Premier League legkisebb klubjának számít, de még a másodosztályban, a Championshipben is vannak nála nagyobb hagyományokkal, stadionnal és szurkolótáborral rendelkező egyesületek. Ez persze nem meglepő, hiszen a csapatnak otthont adó dél-angliai kisváros, Bournemouth lakossága a 2011-es népszámlálás szerint 183 491 fő, ezzel pedig a legkisebb egycsapatos városnak számít a Premier League történelmében. A klub stadionja a jelenlegi PL-mezőny második legkisebb ilyen sportlétesítménye, 11 307 szurkoló befogadására képes.

A bevezetőben már említettük, hogy

az 1890-ban alapított klub 2008-ban kiesett az élvonalból, és csak 2015-ben tért vissza a legjobbak közé.

Ez jelentős bevételkieséssel is járt, hiszen a Premier League köztudottan a legtöbb tévés bevételt hozó bajnokság egész Európában. A Bournemouth tavalyi nem túl jó, 15. helyezése például 99 millió fontnyi (44,4 milliárd forintnyi) bónuszt ért a klubnak.

Ha ezt nézzük, Foley jó befektetést csinált, amikor 2022-ben az angol labdarúgópiacon kifejezetten alacsonynak mondható 130 millió dolláros összegért (45,7 milliárd forint) megvásárolta a klubot. Összehasonlításképp, a Vegas Golden Knights NHL-hez való csatlakozásért 500 millió dollár (176 milliárd forintot) kellett fizetnie az üzletembernek. A tévés bevételeken kívül ráadásul még a szponzoroktól (az ESET nevű IT-óriáscég mellett a Dun & Bradstreet nevű adatszolgáltató, és a Care South nevű nonprofit szervezet), a jegyekből és a bérletekből, valamint a merchandisingból is becsorog némi pénz, de persze a csapatnak nyilván komoly kiadásai is vannak.

Rendesen bevásárolt a Bournemouth a következő szezonra – komoly ambíciókat jelez a építkezés

Például ott van rögtön a játékosok fizetése, és az új labdarúgók játékjogáért kifizetett rengeteg pénz. Az új tulajnak pedig úgy tűnik nagy tervei vannak a cseresznyékkel, legalábbis ezt jelzi, hogy klub léptékét tekintve nagybevásárlást tartott az idei átigazolási piacon. Kerkez 15,5 millió eurós átigazolási ára a második legnagyobb összeg, amit a idén nyáron egy labdarúgóért fizetett a Bournemouth, hiszen a legtöbb pénzt, 25,6 millió eurót (9,9 milliárd forintot) Hamed Junior Traoréért fizették az olasz Sassuolonak.

Szintén

komoly igazolásnak számít a legendás holland csatár, Patrick Kluivert fia, Justin Kluivert; érte 11,2 millió eurót (4,3 milliárd forint) fizettek, és a 15 millió euróért (5,8 milliárd forint) szerződtetett francia középpályás, Romain Favre.

A Bournemouth ráadásul leszerződtette a Rayo Vallecanótól az erőteljes támadófocit kedvelő fiatal spanyol edzőt Andoni Iraolát is. Bill Foley klubja összesen közel 70 millió eurót költött játékosokra idén nyáron, ezzel szemben egyetlen fillér/penny/cent bevételük sem volt eladásokból. Ezzel pedig nagyjából 30 százalékkal emelték a játékoskeret értékét, amely jelenleg 272 millió euró.