Hihetetlen: a svéd bajnokot is kiejtette az FTC-t búcsúztató feröeri csapat

A Nemzeti Sport beszámolója szerint a Ferencvárost a Bajnokok Ligája álmaitól megfosztó feröeri Klaksvík csapata a második akadályt is sikerrel vette, és a magyar után a svéd bajnokot is búcsúztatta. A lap azt írja: a feröeri csapat ezúttal sem ismert elveszett labdát, hihetetlenül szervezetten játszott, s élt a lehetőségeivel. Ennek megfelelően a vezetést is a Kí szerezte meg, majd fordított a svéd bajnok, de az 53. percben ismét egyenlő, 2–2 volt az állás – a vendégeknél az a 31 éves Arni Frederiksberg duplázott, aki a Fradi elleni is két gólt jegyzett.

A hajrában kis híján a győztes gólt is megszerezte a Kí, amelynek két kapufája is volt, de egyik sem pattant befelé.

A kétszer tizenöt perc során aztán a Häcken tűnt frissebbnek, a 106. percben pedig be is talált, de a Kí a 109. percben kiegyenlített, majd jöhettek a 11-esek, amelyben a feröeri csapat öt kör után mindössze egyszer hibázott, a Häcken viszont kétszer. A Kí ezzel ott van a 3. körben, s az már biztos, hogy legalább az Ekl-ben csoportkörös, ami sporttörténeti sikert jelent a feröeri futball számára.

Nyitókép: Facebook