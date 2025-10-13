Ft
Vedd észre kampány statisztika munkaterület Magyar Közút

Mindenkit hazavárnak – ezekre érdemes figyelni vezetés közben, hogy ne balesetezzünk (X)

2025. október 13. 05:00

A vezetők egyre nagyobb része értelmezi önkényesen a közlekedési szabályokat, különösen igaz ez a gyorshajtásnál, a záróvonal átlépésénél vagy éppenséggel a munkaterületeken – derül ki a friss statisztikákból.

2025. október 13. 05:00
null

Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke hangsúlyozza: a Vedd észre! című országos közlekedésbiztonsági kampány nemcsak az autósokat, hanem a közutas dolgozókat és a társadalom egészét is megszólítja. Interjúnk!

Mit tapasztalnak, hogyan változott az utóbbi években az autósok magatartása?

Azt látjuk, hogy kettősség jellemzi a hazai közlekedési magatartást. Vannak a tudatos, előzékeny sofőrök, akik már nem csak reflexből vezetik le a kilométereket, és tisztában vannak vele, hogy a kormány mögötti döntéseik mások életére is hatással vannak. De még mindig sokan vezetnek rutinból, ők a napi rohanásban elfelejtik, hogy nem egyedül vannak az úton.

A munkaterületek melletti gyorshajtás, a telefonhasználat, a szabálytalan manőverek sajnos továbbra is mindennaposak.

A közutas kollégák beszámolói alapján – túlzás nélkül – sokszor centimétereken múlik a baj. Amikor valaki forgalomterelésnél nyomás alatt, stresszesen vezet, és nem veszi észre a narancssárga mellény mögött az embert, akkor a közlekedés elveszíti az emberi arcát. Ezért mondjuk: a közlekedés nemcsak technikai, hanem morális kérdés is.

Riasztó statisztikák

Az ezredforduló óta 22 közutas vesztette életét munkavégzés közben a figyelmetlen vagy szabálytalan autósok miatt. A jelenségre válaszul a Magyar Közút rendszeresen szervez kampányt Vedd észre! címmel, amelynek célja, hogy rögzüljön a járművezetőkben: a munkaterület nem öncélú akadály, ott emberek dolgoznak, gyakran életveszélyes körülmények között. Sokan ezekre a helyekre csupán ideiglenes kellemetlenségként tekintenek, nem pedig védett munkahelyként. Bár a közutasok munkája a háttérben zajlik, a hatásuk mindennapos: útburkolat kezelése, felfestés, síkosságmentesítés. „Nélkülük nem működik a rendszer. Mindannyiunk érdeke, hogy vigyázzunk rájuk” – hívják fel a figyelmet.

Pozitívum, hogy egyre több az olyan friss jogosítványos autós, aki nagyobb tudatosságot és együttműködési hajlandóságot mutat. Fontos, hogy a sofőrök úgy tekintsenek a közlekedésre, mint egy élő társadalmi szerződésre, amelyet mindenki aláír, amikor elfordítja a kulcsot, és sebességbe rakja a járművet. A Magyar Közút kiemeli: számos eset igazolja, hogy a szabálykövetés nem lassúságot vagy gyávaságot, hanem előrelátást és a mások iránti tiszteletet jelenti. Van, hogy a közlekedők időben lassítottak, és így mentettek életet. Az ilyen erős üzenetek többet érnek bármely szankciónál. A tudatos közlekedés nem a leggyorsabb, hanem a legfelelősebb döntéseket jelenti. A jó példa ragadós, és ha láthatóvá tesszük, akkor formálni is tudjuk a közlekedési normákat – mutat rá a vállalat.

Milyen főbb okok állnak a szabályszegő magatartás mögött?

Többrétegű problémáról beszélünk. Az egyik nyilván a figyelmetlenség – és ezen belül ki kell emelni a telefonhasználatot, ami mára szinte észrevétlen reflex lett. Csak egy pillanat – szokták mondani. De pont ez az egy pillanat lehet végzetes, főleg ott, ahol emberek dolgoznak a forgalomban. A másik ok a türelmetlenség. A mai világ tempója gyors, mindenki siet, és ilyenkor a munkaterület sokak fejében „akadállyá” válik. Pedig valójában emberek munkahelye. Ha valaki ezt nem látja, akkor hiányzik az empátia, az együttműködés képessége. És van egy harmadik tényező is: a szabálykövetés nem belső értékként jelenik meg, hanem külső kényszerként. Ha nincs rendőr, ha nincs kamera, akkor sokan úgy érzik, hogy a szabály fakultatív. Ez társadalmi szinten is tünet. Ahol megbomlik a bizalom, ott a szabály nem védőháló, hanem nyűg.

Mit tesz a Magyar Közút azért, hogy megváltozzon a gyakorlat?

A Magyar Közút eszközei elsősorban a tudatformálásról, az empátia erősítéséről és a közlekedők edukációjáról szólnak. Ezt a szemléletet testesíti meg a Vedd észre! országos közlekedésbiztonsági kampány is, amely nemcsak az autósokat, hanem a közutas dolgozókat és a társadalom egészét is megszólítja. A kezdeményezés három pillérre épül: a munkaterületeken dolgozó kollégáink védelmére, a közlekedők figyelmének felkeltésére és a felelősségteljes gondolkodás ösztönzésére. A kampány részeként elindítottunk egy húszrészes podcastsorozatot is, amelyben nem csupán szabályokat sorolunk, hanem történeteken és élményeken keresztül igyekszünk valódi hatást gyakorolni. Mert hisszük, hogy az érzelem és a helyzettel való azonosulás mélyebbre hatol, mint bármely szankció. Emellett természetesen a munkaterületi védelem technikai oldalát is folyamatosan fejlesztjük: új eszközöket vezetünk be, szigorítjuk a szabályozást, és rendszeres képzéssel támogatjuk a kollégákat. De a legfontosabb továbbra is az emberi tényező marad: ha egy autós úgy dönt, hogy lassít, figyel és észrevesz, azzal máris életeket véd.

(X)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

Csubszi
2025. október 13. 08:13
Igen. Viszont jó lenne, ha nem ócska aszfaltot terítenének, amelyiket 4-5 évente cserélni kell! Évi 30-40000 km-t vezetek, látom, tapasztalom. Meg lehet figyelni, hogy olyan közutakon, ahol világos, szinte fehéres az aszfalt, azt több, mint 10, vagy akár még több tíz éve csinálták. Szóval lehet tartós útfelületet is csinálni. Én értem, hogy folyamatosan kell munka az útépítő cégeknek, de ez állandó forgalomkorlátozásokhoz vezet és idegessé teszi az autósokat: az M7-en pl nyáron csak Székesfehérvártól a horvát határig 6 helyen volt útfelújítás, terelés! Akkor miért is kell fizetni a pályadíjat, ha nem lehet gyorsan haladni, ami az autópályák célja???
uszoda
•••
2025. október 13. 05:54 Szerkesztve
Én is mindennap figyelem, hogy L'szar Jankó még miniszter-e, vagy lemondott-e már úgy mint ahogy azt a vasúti halálesetek előfordulásav esetére előre beígérte.... Ha nem, akkor vagy nem vágok bele a közlekedésbe, vagy felkészülök arra, hogy bármi rámszakadhat útközben... (csak az biztat, hogy az ég még nem szakadt rá, így talán rám se fog.)
