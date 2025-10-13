Mindenkit hazavárnak – ezekre érdemes figyelni vezetés közben, hogy ne balesetezzünk (X)

Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke hangsúlyozza: a Vedd észre! című országos közlekedésbiztonsági kampány nemcsak az autósokat, hanem a közutas dolgozókat és a társadalom egészét is megszólítja. Interjúnk!

Mit tapasztalnak, hogyan változott az utóbbi években az autósok magatartása?

Azt látjuk, hogy kettősség jellemzi a hazai közlekedési magatartást. Vannak a tudatos, előzékeny sofőrök, akik már nem csak reflexből vezetik le a kilométereket, és tisztában vannak vele, hogy a kormány mögötti döntéseik mások életére is hatással vannak. De még mindig sokan vezetnek rutinból, ők a napi rohanásban elfelejtik, hogy nem egyedül vannak az úton.

A munkaterületek melletti gyorshajtás, a telefonhasználat, a szabálytalan manőverek sajnos továbbra is mindennaposak.

A közutas kollégák beszámolói alapján – túlzás nélkül – sokszor centimétereken múlik a baj. Amikor valaki forgalomterelésnél nyomás alatt, stresszesen vezet, és nem veszi észre a narancssárga mellény mögött az embert, akkor a közlekedés elveszíti az emberi arcát. Ezért mondjuk: a közlekedés nemcsak technikai, hanem morális kérdés is.