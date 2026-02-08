Nem kell a zöldenergia, mert drága

Az Egyesült Királyság immár lassan hét éve, 2019-ben foglalta törvénybe a nettó zéró kibocsátási célt 2050-re, amit akkor merész vállalásként ünnepeltek. Az eredmény azonban gazdasági károkat okozott.

A brit ipari villamosenergia-árak 124 százalékkal emelkedtek 2019 és 2024 között,

ami mintegy négyszerese az amerikainak. Az ottani háztartások ma 26,6 pennyt, mintegy 117 forintot fizetnek kilowattóránként, ami a nyugati világ legmagasabb tarifája.