02. 08.
vasárnap
egyesült királyság energia zöldenergia

Nem kell a zöldenergia, mert drága

2026. február 08. 18:36

Az Egyesült Királyság nettó zéró vállalása gazdasági kudarcba fulladt: a brit ipari villamosenergia-árak 124 százalékkal emelkedtek öt év alatt, a háztartások pedig a nyugati világ legmagasabb tarifáit fizetik. A választók elégedetlenségepolitikai fordulatot hozott,  egyre többen ismerik fel, hogy az olcsó energiára kellene összpontosítani.

2026. február 08. 18:36
null

Az Egyesült Királyság immár lassan hét éve, 2019-ben foglalta törvénybe a nettó zéró kibocsátási célt 2050-re, amit akkor merész vállalásként ünnepeltek. Az eredmény azonban gazdasági károkat okozott.  

A brit ipari villamosenergia-árak 124 százalékkal emelkedtek 2019 és 2024 között,  

ami mintegy négyszerese az amerikainak. Az ottani háztartások ma 26,6 pennyt, mintegy 117 forintot fizetnek kilowattóránként, ami a nyugati világ legmagasabb tarifája. 

Különösen aggasztó, hogy egy parlamenti meghallgatáson az egyik energiaipari vezető azt nyilatkozta: még ha a nagykereskedelmi árak nullára csökkennének is, a fogyasztók ugyanannyit fizetnének a zöldenergia szabályozásából eredő költségek miatt. Ráadásul a munkáspárti kormány megújuló energiára összpontosító tervei csak tovább növelik a költségeket. 

Még a Tony Blair Intézet is – amely nem éppen klímaszkepticizmusáról ismert – a gázra kivetett karbonkvótadíjak felfüggesztését szorgalmazza, hogy csökkentsék az energiaárakat 2030-ig.  

A brit üzenet egyértelmű:  

az olcsó energiát kell előtérbe helyezni a kibocsátáscsökkentéssel szemben, ahogy azt az Egyesült Államok és részben Kína is teszi. 

Politikai fordulat világszerte 

A választók elégedetlensége és türelmetlensége politikai változásokat indított el. A Reform UK, amely vezeti a brit közvélemény-kutatásokat, egyenesen a nettó zéró célok megszüntetését követeli. A konzervatívok, akik jelen állás szerint elbuknának a választásokon, immár a klímaváltozási törvény visszavonását ígérik. Keir Starmer miniszterelnök állítólag késleltetné vagy felvizezné a zöldkötelezettségeket, hogy megfékezze a választók elégedetlenségét. 

Ez a jelenség nem brit sajátosság. Ausztráliában a konzervatív Liberális Párt feladta a 2050-es nettó zéró ígéretet, helyette az alacsonyabb energiaárakra koncentrál. Németországban az AfD, amely a CDU/CSU-val fej fej mellett vezeti a közvélemény-kutatásokat, az „elitista” zöldterhek ellen kampányol és a dekarbonizáció megállítását ígéri. Japán új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae pedig a nukleáris energia újjáélesztését helyezi előtérbe az agresszív megújulófejlesztéssel szemben. 

Még az Európai Unió is visszavonja a környezetvédelmi törvényeket és felhígítja a fenntartható finanszírozási szabályokat a gazdatüntetések és deregulációs törekvések közepette.  

A 2040-es klímaígéreteket már lazították is, melyek tovább enyhíthetők, ha negatív hatásuk lenne az EU gazdaságára.  

Pedig az Európai Bizottság tavaly júliusban eredetileg szigorúbb 2040-es célt javasolt, de a miniszterek novemberre már elfogadták a 90 százalékos számot, amelyből 5 százalék karbonkreditekkel kiváltható – így effektíve 85 százalék lehet. Az Európai Parlament azóta további rugalmasságot kért, hangsúlyozva a gazdasági terheket. Magyarország és Lengyelország is megfogalmazta az aggodalmait a karboncélok GDP-re gyakorolt hatásai miatt. 

Emellett ott van  

a belső égésű motorok 2035-re tervezett teljes betiltása, amelynek ügyében Brüsszel szintén részben visszavonulót kell fújjon, különben a saját autóiparát teszi tönkre.  

A szabályok lazítása el is kezdődött, így szinte bizonyos, hogy 2035 után is forgalomba lehet hozni új benzines autókat – legfeljebb kisebb arányban és/vagy szigorúbb kibocsátási normák mellett. 

Ez a gazdasági realitás 

Lomborg anyagára visszatérve: e szerint a klímamodellek azt mutatják, hogy még  

ha minden gazdag ország elérné a nettó zéró kibocsátási szintet 2050-re, az a 21. század végére várhatóan kevesebb mint 0,1 Celsius-fokkal mérsékelné a globális felmelegedést.  

Ehhez képest a GDP 8–18 százalékos csökkenésével kell számolni 2050-ig – a nettó zéró költsége viszont százezermilliárd dollárba kerül. 

A vállalati szektor is kihátrál: a Wells Fargo 2024 márciusában, a BlackRock januárban hagyta el a Net Zero Alliance-t az ESG-befektetések elleni politikai ellenállásra hivatkozva. 

Az új megközelítés 

A klímatudós emlékeztet arra is, hogy a zöldátállás egyik nagy támogatója, Bill Gates a tavaly őszi brazil COP30 csúcs előtt három kemény igazságot fogalmazott meg: a klímaváltozás komoly kihívás, de nem vezet az emberiség pusztulásához, az átlaghőmérséklet nem a legjobb mérőszám a klímahatások kimutatására, továbbá, hogy a legjobb védekezés a klímaváltozás hatásai ellen az egészség és a jólét. 

Lomborg szerint a megoldás nem a mai rendszerekkel termelt drágább zöldenergia, hanem az innováció. Azaz befektetés az atomenergiába, a szén-dioxid-megkötésbe, a geomérnöki megoldásokba és a mainál sokkal hatékonyabb zöldenergia-tárolásba. A nettó zéró korszak leáldozóban van – tette hozzá.  

Kapcsolódó: 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

 

cint04
•••
2026. február 08. 19:17
"ha minden gazdag ország elérné a nettó zéró kibocsátási szintet 2050-re, az a 21. század végére várhatóan kevesebb mint 0,1 Celsius-fokkal mérsékelné a globális felmelegedést. " Lóóóószart mama. Konkrétan lila fingja sincs róla senkinek valójából mitől és miért 'változott a klíma' Arról pedig főleg nincsen, hogy ebből mennyi az emberi tényező Aki mást mond nemes egyszerűséggel hazudik vagy sanda hátsó szándékai vannak. 1) 2005 környékén amikor ez az elmebaj elkezdődött sokan figyelmeztettek, a szennyezőanyagok hirtelen kivonása felgyorsíthatja a felmelegedést (a tisztább levegő miatt) ez be is jött 2) Jóslatokat összehasonlítva a valósággal köszönő viszonyban nincsenek. Sokkal gyorsabb a felmelegedés a legpesszimistább modelleknél (vagy a hőmérséklet kiszámítása fals). 3) Monty Python szintű ökörségek bukkannak fel évente. Pl elfeledkeztek a 'fenyőerdőkről' amik jelentősen csökkentik felmelegedést. A lokális változásokról semmit nem mondanak márpedig ezek a lényegesek.
tikkadt-szocske
2026. február 08. 19:17
"ha minden gazdag ország elérné a nettó zéró kibocsátási szintet 2050-re, az a 21. század végére várhatóan kevesebb mint 0,1 Celsius-fokkal mérsékelné a globális felmelegedést." Pl. 0,000000001 C fokkal?? Barmok.
Csubszi
2026. február 08. 19:11
Könyörgöm, komposztálják már a sötétzöldeket! A világ megrontói!
tikkadt-szocske
•••
2026. február 08. 18:59
"ha minden gazdag ország elérné a nettó zéró kibocsátási szintet 2050-re, az a 21. század végére várhatóan kevesebb mint 0,1 Celsius-fokkal mérsékelné a globális felmelegedést." Csak előbb egész Európa belerokkan, az Idióta Zöldek továbbra sem veszik észre, hogy csak felhasználják őket egy " szent " cél érdekében, aztán majd ülünk itt a szétcseszett Ájrópa közepén boldogan, mert 0,1 C⁰ -al hidegebb van ahhoz képest, mintha tényleg jól éreznénk magunkat.
