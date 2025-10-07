Hullámvasúton egy fontos akkualapanyag 

Ezek a számok persze kissé légből kapottak, hiszen egyrészt aligha cserélnénk le minden autót és más járművet akkumulátorosra, másrészt pedig – és ez a nagyobbik bökkenő – 3-5 éven belül látványosan kezdenek kiszorulni a lítiumalapú akkumulátorok, hiszen többek közt a nátriumakkuk is érkeznek, konyhasó vagy tengeri só pedig bőven akad, és a kitermelése sem annyira környezetszennyező...

Magasak az árak

Mindenesetre a tanulmány arra figyelmeztet, hogy a lítiumpiac volatilitása – amit a kereslet-kínálat egyensúlytalansága okoz – már most is látható: 2022-ben az árak rekordszintre ugrottak, majd zuhantak, ami befektetői bizonytalanságot szült. A fenntartható forgatókönyv megvalósítása csökkenthetné ezt a kockázatot, stabilizálva az árakat és csökkentve a kitermelő országok függőségét. Emellett az újrahasznosítás gazdasági potenciálja hatalmas: az IEA becslései szerint 2050-re a másodlagos lítiumellátás a teljes kereslet akár 20–30 százalékát fedezheti a nettó zéró kibocsátású szcenárióban. Ez új iparágakat teremthet, munkahelyeket generálva a hulladékgazdálkodásban és a körforgásos gazdaságban, miközben csökkenti az importfüggőséget.

Át kell alakítani a szokásokat

Hatalmas a különbség nemcsak a nyersanyagigényben, hanem a környezeti és társadalmi terhelésben is. A bányászati tevékenységek mérséklése nem elsősorban a kitermelő országok feladata, hanem a fogyasztói oldalon – azaz a fejlett gazdaságokon – múlik: a közlekedési szokások átalakításán, a városfejlesztésen és az újrahasznosításon. Például sűrűbb városok esetén a közösségi közlekedés beruházásai – mint e-buszflották vagy kerékpárhálózatok – nemcsak lítiumot spórolnak, hanem csökkentik a forgalmi torlódásokat, javítva a termelékenységet és mérsékelve a levegőszennyezés okozta egészségügyi költségeket.