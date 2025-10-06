Ez durva, már a színészek sem mind valódiak! 

A Zürichi Filmfesztiválon bemutatkozott Tilly Norwood, az első mesterséges intelligenciával (MI) létrehozott „színésznő”, a londoni Particle6 stúdió fejlesztése. A fotórealisztikus karakter megjelenése nem kis etikai vitát robbantott ki, miután a hollywoodi színészszakszervezet, a SAG-AFTRA hevesen tiltakozott a digitálisan létrehozott szereplők térnyerése ellen. A vita a filmipar jövőjét és az emberi munka értékét érinti: vajon az MI költséghatékonysága felülírja-e a kreatív szakmák emberi dimenzióját?

Tilly Norwood: bravúr vagy fenyegetés?

A digitálisan létrehozott színésznő egy paródiafilm főszereplőjeként debütált, amelyben 16 MI-alapú karakter szerepelt. A brit akcentussal beszélő és saját közösségimédia-profilt működtető Norwood a Particle6 szerint a filmkészítés új korszakát nyithatja meg. Eline van der Velden, a projekt vezetője szerint a karakter iránt hollywoodi ügynökök is érdeklődnek, és hamarosan jelentős megállapodások várhatók velük.

Az MI alkalmazása a filmiparban nem új, bár eddig főként vizuális effektekben és színészek digitális fiatalításában használták, például a Star Wars-franchise-ban. Norwood azonban teljesen MI-generált, emberi megfelelő nélkül, ami potenciálisan új lehetőségeket kínál.