vita hollywoodi filmipar üzlet karakter stúdió

Ez durva, már a színészek sem mind valódiak! 

2025. október 06. 15:46

A Zürichi Filmfesztiválon debütált „MI-színésznő”, Tilly Norwood miatt a SAG-AFTRA keményen nekiment a technológiának. A színészszakszervezet szerint az emberi előadókat fenyegető algoritmusok időzített bombák. 

2025. október 06. 15:46
null

A Zürichi Filmfesztiválon bemutatkozott Tilly Norwood, az első mesterséges intelligenciával (MI) létrehozott „színésznő”, a londoni Particle6 stúdió fejlesztése. A fotórealisztikus karakter megjelenése nem kis etikai vitát robbantott ki, miután a hollywoodi színészszakszervezet, a SAG-AFTRA hevesen tiltakozott a digitálisan létrehozott szereplők térnyerése ellen. A vita a filmipar jövőjét és az emberi munka értékét érinti: vajon az MI költséghatékonysága felülírja-e a kreatív szakmák emberi dimenzióját? 

Tilly Norwood: bravúr vagy fenyegetés? 

A digitálisan létrehozott színésznő egy paródiafilm főszereplőjeként debütált, amelyben 16 MI-alapú karakter szerepelt. A brit akcentussal beszélő és saját közösségimédia-profilt működtető Norwood a Particle6 szerint a filmkészítés új korszakát nyithatja meg. Eline van der Velden, a projekt vezetője szerint a karakter iránt hollywoodi ügynökök is érdeklődnek, és hamarosan jelentős megállapodások várhatók velük. 

Az MI alkalmazása a filmiparban nem új, bár eddig főként vizuális effektekben és színészek digitális fiatalításában használták, például a Star Wars-franchise-ban. Norwood azonban teljesen MI-generált, emberi megfelelő nélkül, ami potenciálisan új lehetőségeket kínál. 

A stúdiók számára mindebben az a vonzó, hogy az MI-alapú szereplők nem igényelnek fizetést, személyes logisztikát és folyton rendelkezésre állnak, így jelentősen csökkenthetők a produkciós költségek. 

Az MI fenyegeti a színészek megélhetését? 

A SAG-AFTRA szerint az MI-alapú szereplők egész egyszerűen elfogadhatatlanok. A 160 ezer előadóművészt képviselő szakszervezet álláspontja az, hogy  

a kreatív ipar alapja az emberi teljesítmény, és Norwood csupán egy algoritmus terméke, amely valós színészek munkájára épül 

– ráadásul ezek a karakterek gyakran engedély és ellenszolgáltatás nélkül „dolgoznak”. Ez etikai problémát vet fel: ugyanis, ha egy mesterséges intelligencia egy (vagy akár több) színész hangját vagy mozgását használja fel, jár-e ezért jogdíj annak, akitől az MI-karakter alkotói ezeket az elemeket „kölcsönvették”, illetve „ellesték”. 

A tét jelentős: a filmipar globálisan több száz milliárd dolláros üzlet (Magyarországon is jelentős bevétel és GDP-alakító erő), és a színészek bére a produkciós költségek jelentős részét teszi ki.  

Igaz, hogy az MI-alapú szereplők bevezetése csökkentheti ezeket a kiadásokat, de a szakszervezet szerint ez munkahelyek tízezreit veszélyezteti.  

Az emlékezetes 2023-as hollywoodi sztrájk során a SAG-AFTRA már kikényszerített szabályozásokat az MI használatára, például az előadók előzetes hozzájárulásának kötelezettségét. A Zürichi Filmfesztivál eseményei azonban azt jelzik, hogy a technológia gyors fejlődése új szabályozási kihívásokat teremt. 

Előnyök és kockázatok 

A mesterséges intelligencia előnyei vitathatatlanok. Egy MI-alapú szereplő létrehozása egyszeri beruházást igényel, míg egy színész gázsija, utazási költségei és egyéb kiadásai jelentős összegeket emésztenek fel. A technológia révén a stúdiók rugalmasan igazíthatják a karaktereiket a forgatókönyv igényeihez, például kor, megjelenés vagy akár az akcentus tekintetében. Ez különösen a kisebb költségvetésű produkciók számára vonzó, amelyek így versenyképesebbé válhatnak. 

Ugyanakkor a technológia hosszú távú hatásai bizonytalanok. Ha ugyanis az MI kiszorítja a színészeket, az nemcsak az előadóművészekre, hanem a filmes ökoszisztéma más szereplőire – sminkesek, kaszkadőrök, ügynökök – is hatással lesz. Akkor ez nem kis bevételkiesést jelent. Emellett a nézők reakciója is kockázatot hordoz: vajon elfogadják-e az MI-alapú karaktereket, ha hiányzik belőlük a hús-vér színészek karizmája és kulturális hatása?  

A filmipar nemcsak üzlet, hanem egyfajta kulturális intézmény is, ahol a sztárok személyes története és hitelessége is lényeges. 

Etikai dilemmák  

Mivel pedig – ahogy említettük – az MI-alapú karakterek létrehozása során felhasznált adatbázisok gyakran valós színészek teljesítményeire épülnek, a SAG-AFTRA szerint ez egyenlő a szellemi tulajdon ellopásával, ha a színészek nem kapnak érte ellenszolgáltatást. Az etikai vita középpontjában az áll, hogy miként biztosítható, hogy az MI ne a meglévő munkaerő kizsákmányolására szolgáljon. A szakszervezet átlátható szabályozást és méltányos díjazást sürget. 

Mit hoz a holnap? 

Az MI térnyerése elkerülhetetlen, de a filmipar jövője attól függ, hogyan sikerül egyensúlyt találni az innováció és az emberi munka védelme között.  

A SAG-AFTRA azt javasolja, hogy minden MI-alapú karakter létrehozása előzetes hozzájárulást és díjazást igényeljen.  

Emellett a nézőknek is felhívnák a figyelmét, ha az adott produkcióban szereplő karakter MI-alapú. A színészszakszervezet szerint jobb lenne, ha az MI-technológiai cégek, mint a jelenlegi botrányt okozó Particle6, olyan megoldásokat fejlesztenének, amelyek inkább kiegészítik az emberi előadókat, például a veszélyes jelenetekben vagy háttérszereplőkként. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.  

 

 

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. október 06. 16:54 Szerkesztve
Majd kiforrja magát! Megakadályozni úgysem lehet, tökmindegy kinek mi a véleménye. Meg fogják csinálni és majd meglátjuk, hogy a KÖZÖNSÉG hogy dönt! Nyílván az elején unikum lesz, így "mindenki" látni akarja majd az első főszerepet kapó MI agent-"színészt", vagy majd az első teljesen, összes karakterében kizárólag MI karakterekkel forgatott mozit, ám hogy UTÁNA mi lesz, azt majd az idő eldönti. Meglehet, hogy bizonyos emberi színészek továbbra is kellenek a közönségnek és nem lehet csak úgy kihagyni őket, hiszen hozzák a nézettséget. Az emberi filmszínészeknek meg (ha esetleg tényleg kiszorulnak a filmiparból), akkor ott vannak a "világot jelentő deszkák", vagyis az igazi színház! Onnan nem "szorulnak ki" (egyelőre) a hús-vér színészek. Ja, hogy az általában nem jár világhírnévvel? Meg százmilliós gázsikkal? Meg luxusvillákkal a Beverly Hills-en? Meg nem lesz hollywood-i csillag a Sunset Boluevard-on? Hát az élet kegyetlen, én pedig elmorzsolok majd egy könnycseppet értük...
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 06. 16:04
A Homo sapiens nem kell. Felesleges . Az MI/ AI pótolja. Doomsday
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!