Kaliforniai kutatók wi-fi hullámokkal mérnék a szívverést 

Az egészségügyi technológia területén az utóbbi években jelentős előrelépések történtek, különösen az érintésmentes megfigyelőrendszerek fejlesztésében. Egy a Kaliforniai Egyetemhez köthető új kutatás szerint a wi-fi jelek és a gépi tanulási algoritmusok kombinációjával várhatóan klinikai szintű pontossággal lesz mérhető az emberi szívritmus, méghozzá egy egyszerű, körülbelül tízezer forintba kerülő Raspberry Pi miniszámítógép segítségével.

Ez a technológia, amelyet a kutatók Pulse-Fi néven emlegetnek,

forradalmasíthatja az egészségügyi monitorozást, lehetővé téve a hordozható eszközök nélküli, igazán egyszerű szívritmusmérést.

Nézzük meg kicsit részletesebben a technológia működését, előnyeit és korlátait.

A Pulse-Fi technológia lényege