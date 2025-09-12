Ft
09. 12.
péntek
Kaliforniai kutatók wi-fi hullámokkal mérnék a szívverést

Kaliforniai kutatók wi-fi hullámokkal mérnék a szívverést 

2025. szeptember 12. 15:41

A Kaliforniai Egyetem kutatói szerint ez hamarosan lehetséges lesz, ráadásul egy tízezer forintos Raspberry Pi segítségével. A Pulse-Fi névre keresztelt technológia érintésmentes, gyors és olcsó alternatívát kínálhat az egészségügyi monitorozásban. 

2025. szeptember 12. 15:41
null

Az egészségügyi technológia területén az utóbbi években jelentős előrelépések történtek, különösen az érintésmentes megfigyelőrendszerek fejlesztésében. Egy a Kaliforniai Egyetemhez köthető új kutatás szerint a wi-fi jelek és a gépi tanulási algoritmusok kombinációjával várhatóan klinikai szintű pontossággal lesz mérhető az emberi szívritmus, méghozzá egy egyszerű, körülbelül tízezer forintba kerülő Raspberry Pi miniszámítógép segítségével.  

Ez a technológia, amelyet a kutatók Pulse-Fi néven emlegetnek,  

forradalmasíthatja az egészségügyi monitorozást, lehetővé téve a hordozható eszközök nélküli, igazán egyszerű szívritmusmérést. 

Nézzük meg kicsit részletesebben a technológia működését, előnyeit és korlátait.  

A Pulse-Fi technológia lényege 

A Kaliforniai Egyetem kutatói által a napokban publikált tanulmány szerint a Pulse-Fi rendszer a wi-fi jelek csatornaállapot-információit használja fel a szívritmus mérésére. E jelek tulajdonsága, hogy részben elnyelődnek azokban az objektumokban, amelyekbe bejutnak, ideértve az emberi testet is. A kutatók ezt a jelenséget kihasználva fejlesztették ki azt a rendszert, amely egy wi-fi-jeladóból és egy vevőből áll.  

A jeladó által kibocsátott wi-fi hullámok részben áthaladnak a testen, majd a vevő összegyűjti a módosult jeleket. Ezeket az adatokat egy gépi tanulási algoritmus elemzi, amely képes azonosítani a szívverés által okozott finom zavarokat. 

A rendszer különlegessége, hogy mindössze öt másodperc alatt képes klinikai szintű pontossággal meghatározni a szívritmust, függetlenül attól, hogy a vizsgált személy áll, ül vagy mozog. A kutatók 118 emberen tesztelték a technológiát, és az eredmények azt mutatják, hogy a Pulse-Fi a jóval drágább rendszerek pontosságával vetekszik, miközben lényegesen alacsonyabb költséggel működik. 

A Raspberry Pi szerepe 

A Pulse-Fi rendszer egyik legnagyobb előnye az alacsony költségű hardverigény. A kutatók egy körülbelül 30 dolláros, azaz mintegy tízezer forintos Raspberry Pi 3B típusú mikrokomputer segítségével érték el a legjobb eredményeket. Az IT-világban kevéssé járatosaknak érdemes megjegyezni, hogy a Raspberry Pi egy kis méretű, megfizethető számítógép, amelyet eredetileg oktatási célokra fejlesztettek ki, de mára számos technológiai alkalmazásban használják. A Pulse-Fi esetében a Raspberry Pi wi-fi chipje biztosítja a jelek vételét és feldolgozását, ami lehetővé teszi, hogy a rendszer költséghatékony maradjon, miközben a kísérletek szerint az említett magas szintű pontosságot nyújtja.  

Ráadásul a hagyományos szívritmusmérő eszközök, például a hordható okosórák vagy az orvosi műszerek gyakran költségesek, és persze folyamatosan viselni kell azokat. A Pulse-Fi ezzel szemben nem igényel fizikai kontaktust, így egy kényelmesebb és szélesebb körben hozzáférhető megoldás.  

Az újdonság lehetséges előnyei 

Az alacsony költségű hardver használata jelentősen csökkentheti az egészségügyi megfigyelőrendszerek bevezetésének költségeit. A hagyományos orvosi eszközök gyártása és karbantartása gyakran drága, ami korlátozza azok elérhetőségét, különösen például a fejlődő országokban. A Raspberry Pi-alapú megoldás ezzel szemben lehetővé teheti, hogy a kevéssé tehetős egészségügyi intézmények és akár magánszemélyek is megfizethető áron férjenek hozzá ehhez a korszerű monitorozási technológiákhoz. 

Másodszor, a technológia érintésmentes jellege csökkenti a betegek számára szükséges eszközök számát, jóval kényelmesebbé téve azok használatát. Például a krónikus betegségekben szenvedők, akiknek rendszeres szívritmus-monitorozásra van szükségük, szélesebb körben érhetik el az állandó felügyeletet. Mi több, a technológia potenciálisan új piacokat nyithat meg a Raspberry Pi és hasonló mikrokomputerek gyártói számára.  

Ezen túl, a Pulse-Fi technológia fertőző betegségek esetén vagy a mozgáskorlátozottak körében is jó megoldás lehet.  

 A technológia alkalmazható lakásban, idősotthonokban vagy akár nyilvános helyeken, például repülőtereken, ahol a gyors egészségügyi ellenőrzés hasznos lehet. Sőt, míg a hagyományos szívritmusmérő eszközök gyakran pontatlanok, ha a viselőjük mozog, a Pulse-Fi képes a sportolók, az idősek vagy – mint említettük – a krónikus betegek megfigyelésére. 

Elég pontos az MI? 

Bár a Pulse-Fi-technológia ígéretes, nem mentes a kihívásoktól: az egyik legnagyobb kockázat – amit a kutatók is elismernek – a mesterségesintelligencia-algoritmusok pontossága. A gyerekcipőben járó technológia még nem kapott széles körű klinikai jóváhagyást, így további tesztekre van szükség annak igazolására, hogy a rendszer egyedi körülmények között is megbízhatóan működik. Az eljárás elterjedéséhez így fontos lesz a szabályozási keretek kidolgozása és a megfelelő minőségbiztosítási rendszerek bevezetése. 

Kapcsolódó: 

 

 

https://cdn.mandiner.hu/2023/07/Oy9pmrSRGUf-qdA0M-_QZGSEFm4Epu24CPRXwmH3as0/fit/975/327/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2ViMDcxZGM3YjA5MzQzNzc5ZjFhMWQxYTZhY2MxYThi.jpg 

  
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon. 

Nyitókép: VALERIE MACON / AFP

 

Csomorkany
2025. szeptember 12. 16:55
Örülünk, de ha valakin óra van, akkor mászkálhat vele bárhová, nem? Mondjuk még nem volt folyamatos szívmonitorozásom szerencsére...
kbexxx
•••
2025. szeptember 12. 16:15 Szerkesztve
Ha mérni képpes, az elöbb utóbb megálitani is képes lesz, frekvenciával..is
