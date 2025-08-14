Ft
08. 14.
csütörtök
háború Kína dollár export kereskedelem

Hiába mondja a magáét Von der Leyen, rekordmennyiségű kínai áru érkezik Európába

2025. augusztus 14. 20:35

A kereskedelmi háború és az ellátási láncok átrendeződése sem állítja meg Pekinget: Kína új piacokat hódít meg, miközben az EU vásárlási láza ellentmond saját retorikájának.

2025. augusztus 14. 20:35
null
Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A szerző a Makronóm elemzője.

Az esztendő első felének adatai szerint Kína globális exportja változó kereskedelmi dinamikát mutatott. Míg a hagyományos kereskedelmi partnerek, mint az Egyesült Államok és az EU, továbbra is fontosak maradtak, főszereplővé az új és a feltörekvő piacok váltak Peking számára, jelezve, hogy az ázsiai nagyhatalom a lehető leggyorsabb tempóban hajtja végre diverzifikációs törekvéseit. 

A Visual Capitalist infografikája egyértelműen jelzi az irányok eltolódását, különösen Észak-Afrika esetében. Az Egyesült Államokba indított kínai export, köszönhetően a kereskedelmi háborúnak és az ellátási láncok amerikai diverzifikációjának, 10,7 százalékkal esett vissza éves szinten, így 215,6 milliárd dolláron áll. 

Ugyanakkor rengeteg áru érkezik Kínából Amerikába a párhuzamos kereskedelem révén, vagyis olyan országok segítségével, mint Mexikó vagy Vietnám, ahol a kínai árut „újracsomagolják”, vagy éppen ott szerelik össze kész termékké, majd úgy adják tovább a határon. 

Az Egyesült Államok összességében még mindig 425 milliárd dolláros kereskedelmi hiányt mutatott 2025 első negyedévében, amit nagyrészt a gépek, az ékszerek, az elektronika és a járművek exportja okozott. 

 

Zavarba ejtő az Európai Unió felé irányuló export növekedése. Ursula von der Leyen annyit mantrázta az elmúlt esztendőkben a függetlenedés, a diverzifikáció és a kockázatmentesítés szavakat, hogy az végül 6,9 százaléknyi ugrással, 267,5 milliárd dollárnyi termékvásárlást eredményezett Kínából. 

Ennél többet csak az ASEAN-országok importáltak összesen, ők 13 százalékkal és 322,5 milliárd dollárral növelték vásárlásaik értékét.  

A legnagyobb növekedést azonban az afrikai országok hajtották végre: az oda irányuló kínai export 103 milliárd dollárra emelkedett, vagyis 21,4 százalékkal haladta meg a tavalyi első féléves szintet – ez egyben jól jelzi, hogy az Egyesült Államok „kivonulásával” párhuzamosan Kína mindent megtesz, hogy a dominanciáját kiterjessze a kontinensen.  

***  

Kapcsolódó: 

 

 

https://cdn.mandiner.hu/2023/07/Oy9pmrSRGUf-qdA0M-_QZGSEFm4Epu24CPRXwmH3as0/fit/975/327/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2ViMDcxZGM3YjA5MzQzNzc5ZjFhMWQxYTZhY2MxYThi.jpg 

 További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon. 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

turulminator2
2025. augusztus 14. 21:08
Orbán Viktor ukránpárti vezérkari főnököt nevezett ki és nem tett semmit ennek megállításra. Baj? ezt allitja a fideszprop
1
0
Treeoflife
2025. augusztus 14. 20:54
Orbán megmondta, az oroszok a háborúban jók, Kína pedig a kereskedelemben. Érdemes elgondolkodni a meglátásain - még Trumpnak is, hát még VDL-nek, ha van még, mivel.
3
0
survivor
2025. augusztus 14. 20:52
Meg itt vagy, turulkokero ? Nem a Regatban ?
0
0
survivor
2025. augusztus 14. 20:50
turul Ha összedőlt, fuss, mert RÁDOMLIIK....
0
0
