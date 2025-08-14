Hiába mondja a magáét Von der Leyen, rekordmennyiségű kínai áru érkezik Európába

A szerző a Makronóm elemzője.

Az esztendő első felének adatai szerint Kína globális exportja változó kereskedelmi dinamikát mutatott. Míg a hagyományos kereskedelmi partnerek, mint az Egyesült Államok és az EU, továbbra is fontosak maradtak, főszereplővé az új és a feltörekvő piacok váltak Peking számára, jelezve, hogy az ázsiai nagyhatalom a lehető leggyorsabb tempóban hajtja végre diverzifikációs törekvéseit.

A Visual Capitalist infografikája egyértelműen jelzi az irányok eltolódását, különösen Észak-Afrika esetében. Az Egyesült Államokba indított kínai export, köszönhetően a kereskedelmi háborúnak és az ellátási láncok amerikai diverzifikációjának, 10,7 százalékkal esett vissza éves szinten, így 215,6 milliárd dolláron áll.

Ugyanakkor rengeteg áru érkezik Kínából Amerikába a párhuzamos kereskedelem révén, vagyis olyan országok segítségével, mint Mexikó vagy Vietnám, ahol a kínai árut „újracsomagolják”, vagy éppen ott szerelik össze kész termékké, majd úgy adják tovább a határon.

Az Egyesült Államok összességében még mindig 425 milliárd dolláros kereskedelmi hiányt mutatott 2025 első negyedévében, amit nagyrészt a gépek, az ékszerek, az elektronika és a járművek exportja okozott.

Zavarba ejtő az Európai Unió felé irányuló export növekedése. Ursula von der Leyen annyit mantrázta az elmúlt esztendőkben a függetlenedés, a diverzifikáció és a kockázatmentesítés szavakat, hogy az végül 6,9 százaléknyi ugrással, 267,5 milliárd dollárnyi termékvásárlást eredményezett Kínából.

Ennél többet csak az ASEAN-országok importáltak összesen, ők 13 százalékkal és 322,5 milliárd dollárral növelték vásárlásaik értékét.

A legnagyobb növekedést azonban az afrikai országok hajtották végre: az oda irányuló kínai export 103 milliárd dollárra emelkedett, vagyis 21,4 százalékkal haladta meg a tavalyi első féléves szintet – ez egyben jól jelzi, hogy az Egyesült Államok „kivonulásával” párhuzamosan Kína mindent megtesz, hogy a dominanciáját kiterjessze a kontinensen.

