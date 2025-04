Trump Kína elleni támadása romba dönthet mindent

A sárkány tüze

Kína azonnali reakciója azt jelzi, hogy Peking régóta készül arra a háborúra, amelyet nem akart elkezdeni. A bosszúvámok mellett egyéb fegyvereket is élesített, beleértve a ritkaföldfémek exportellenőrzésének elrendelését (amennyiben tiltást is bevezet, az hatalmas csapás lesz nemcsak a globális ellátási láncokra, de az Egyesült Államok csúcstechnológiás iparágai számára is), valamint az amerikai feketelistás vállalatok körének bővítését. A bosszúvámok mértékének folyamatos emelése a konfliktus új korszakának kezdetét jelzi, ahol

az eddig hangoztatott, de soha nem realizálódott tárgyalások helyett már a vámok és szankciók fegyverei veszik át a problémamegoldás kétes szerepkörét.

Bár az amerikai elnök szokásos lezserségével egy mondatban elintézte Pekinget egy közösségi posztban, mondván, Kínát a „világ piacai iránt tanúsított tiszteletlen magatartása miatt” bünteti, várva, hogy rájöjjön, e politikája a jövőben már nem fenntartható, a helyzet már sokkal bonyolultabb a leegyszerűsített fenyegetések hatékonyságának kérdésénél. A finomdiplomácia a múlté, a jelen az egyre agresszívebb és azonnali konfliktusoké, amelyek az amerikai elnök szerint záros határidőn belül megnyerhetők. Ebben azonban Trump minden valószínűség szerint téved:

a Kínával zajló kereskedelmi háborúra hosszú távon sem a világ, sem az Egyesült Államok nincs felkészülve – ellentétben az ellenféllel, amely bár soha nem akart belekeveredni ebbe a háborúba, hosszú évek óta mást sem tett, mint stratégiát dolgozott ki arra az esetre, ha mégis kénytelen lenne.

Pekingnek volt alkalma belekóstolni Trump kereskedelmi politikájába annak első ciklusa alatt. Tanult belőle, ahogyan utódja, Biden Kína-ellenes vámpolitikájából is. Mást sem tett, mint úgy erősítette belső gazdaságát, hogy ha bekövetkezik az, ami most bekövetkezett, felkészült legyen – ebbe pedig nemcsak az önvédelem, hanem a válaszcsapások arzenáljának kiépítése is beletartozott. A célzottan az amerikai vállalatok ellen kidolgozott, nemzetbiztonsági indoklással összeállított szankciós feketelista jócskán túlmutat a szimpla vámháború keretein – szankciós háborút készít elő, amely a kínai kapcsolatoktól nagyban függő amerikai cégek megszorongatásával a Fehér Házat is torkon ragadja.

A kínai beszállítókra támaszkodó dróngyártók elleni tiltó rendelkezésekből és az azokat követő negatív láncreakciókból például még csak ízelítőt adott tavaly, pár nappal ezelőtt azonban már tizenegy amerikai vállalatot vett fel a feketelistára, megtiltva nekik minden kereskedelmi és gazdasági tevékenységet Kínával, beleértve a befektetéseket is.

Míg tehát Trump a vámokat tekinti elsődleges fegyvernek, a szankciós politikát felváltva a vámpolitikával, addig Kína több fronton támad vissza, és többek között a vele nagyrészt függőségi viszonyban lévő amerikai vállalatok működését kezdi ellehetetleníteni. Vagyis szankciós politikával egészíti ki a vámpolitikáját.