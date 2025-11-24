Orbán Viktor Trump szemében hatékonyabb közvetítő, mint Brüsszel – amerikai politológus a Mandinernek

Támogatom a Kínára kivetett vámokat, mert túlságosan függővé váltunk Kínától, és mert Kína túltermeli például az acélt, ami elárasztja a globális piacokat és lenyomja az árakat. Az, hogy szövetségeseinkre Európában és Ázsiában vessünk-e ki vámokat, már jóval nehezebb kérdés, de a Kínára célzott intézkedések szerintem indokoltak a kereskedelmi gyakorlatuk miatt. Támogatom az olyan vámokat és exportkorlátozásokat is, amelyek nemzetbiztonsági szempontból fontosak, például a félvezetők terén. Bizonyos dolgokat belföldön kell gyártanunk. De a széles, átfogó vámok—különösen a kölcsönös vámok, amelyeket rendkívüli gazdasági felhatalmazások alapján vezetnének be—túl messzire mennek. Nem kellően célzottak, és növelik az árakat és az inflációt, aminek politikai ára van. Ha Trump például erősebb határvédelmet akar, akkor nem idegenítheti el a választókat azzal, hogy megdrágulnak a mindennapi termékek. Ebben az értelemben egyes vámok kifejezetten kontraproduktívak, ha a gazdaságpolitika központi elemévé válnak.

Sokan mondják, hogy Trump megközelítése alapvetően protekcionista, ugyanakkor időnként pragmatikusan is beszél a vámokról. Ön szerint protekcionista?

Trump vámretorikája valóban ellentmondásos. Egyrészt a vámokat protekcionista eszközként mutatja be, amelyekkel visszahozható az amerikai gyártás. Másrészt bevételi forrásként beszél róluk—csakhogy vámbevétel csak akkor keletkezik, ha az import folytatódik. Ha megszűnik az import, nem folyik be pénz. Trump erre valószínűleg azt mondaná, hogy mindkét kimenetel jó: vagy védi a hazai ipart, vagy bevételt termel. Az igazán érdekes az, hogy ez mennyire eltér attól, ami az 1930-as évek óta jellemző volt. Ma már a protekcionizmus kétpárti támogatást élvez. Ugyanakkor a közvélemény-kutatások szerint a többség elvontan támogatja a szabadkereskedelmet. A vámok akkor lesznek politikailag fontosak, amikor megemelik a belföldi árakat. Az irónia pedig az, hogy azok a régiók, amelyek Trumpot hatalomra segítették—az amerikai iparvidék—nem a republikánusok miatt lettek kereskedelemkritikusak, hanem a demokraták évtizedes retorikája miatt, amely szerint a kereskedelmi megállapodások elviszik az ipari munkahelyeket. Ezek a térségek szerkezeti átalakulást éltek át: részben a külföldi verseny, részben a termelés amerikai Délnyugatra és Délre költözése, részben a technológiai változások miatt. A gyártóipar ma már jóval kevesebb munkást foglalkoztat, még akkor is, ha a termelés visszatér—vagyis a vámok nem hozzák vissza az 1950-es évek foglalkoztatási szintjét. A valódi elégedetlenség forrása a közösségek leszakadása, nem pusztán az állások eltűnése.

Fotó: Ficsor Márton

Rátérve az USA–Európa kapcsolatokra: Brüsszel megengedheti magának, hogy ideológiai alapon reagáljon az amerikai kereskedelmi nyomásra, vagy inkább érdek-alapú stratégiára kell váltania? Hogyan jelenik ez meg a magyar és amerikai vezetők találkozóin?