Zsírosra keresték magukat a háborún az amerikai törvényhozók

Bár Nancy Pelosi is a legélesebben elutasítja a bennfentes kereskedés vádját, neve annyira összeforrt azzal, hogy emblematikus arca lett nemcsak az ukrajnai háború fegyverellátásának, hanem a tisztességtelen részvénykereskedelemnek is. Tavaly februárban éppen vele példálózva már egy olyan törvényjavaslatot is benyújtottak a kongresszusnak, amely megakadályozná, hogy a tagjai és házastársaik részvényekkel kereskedjenek addig, amíg tisztséget töltenek be a testületben. Indoklásként elég volt Pelosi bankszámláira mutatni: csak tavaly 38,6 millió dollárral egészítette ki politikusi fizetését olyan tőzsdei kereskedéssel, amelynek állítása szerint semmi köze ahhoz, hogy olyan információk birtokában van, amelyeket mindenki másnál hamarabb tud kihasználni részvényvásárlások vagy -eladások folyamán.

