Nincs is ukrán korrupció? A legmegfelelőbb helyről jött a cáfolat

A Korrupcióellenes Akcióközpont alapítója arra is rámutatott, hogy a korrupció legsúlyosabb formái a védelmi területen, vagyis a hadseregben és a védelmi tárcánál valósulnak meg, ezek ugyanis túllépik a közvélemény ingerküszöbét, és akár társadalmi robbanáshoz is vezethetnek. Példaként említette azt a bevett gyakorlatot, hogy kenőpénz fejében el lehet kerülni a sorozást, vagyis míg a kevésbé tehetősek kénytelenek a frontra küldeni gyerekeiket, addig a módosabbak egyszerűen vásárolnak egy papírt a korrupt hivatalnokoktól, és messzire elkerülik nemcsak a harci zónát, de magát a hadsereget is.

A legnagyobb ilyen botrány októberben robbant ki, amikor kiderült, hogy ukrán orvosok az ügyészséggel összejátszva tömegével nyilvánítottak rokkantnak olyanokat, akik egyébként teljesen alkalmasak voltak a katonai szolgálatra. Ez nemcsak a fronttól tartotta távol a jól fizetőket, de az ukrán viszonyokhoz képest igen magas nyugdíjjogosultságot is biztosított számukra. Kaleniuk szerint a történtek a végletekig feldühítették az ukrán társadalmat, amely azt látta, hogy az állam elhagyja a valóban segítségre szoruló polgárait, miközben az igazságszolgáltatás területén dolgozók törvénytelen módon még meg is gazdagodnak ebből.