Egyre őrültebb méreteket ölt az európai fegyverkezés, de a kritikusok szerint ez még mindig nem elég

A szerző a Makronóm újságírója.

Meghökkentő összegek láttak napvilágot a Bloomberg Intelligence új jelentésében, amely az európai országok védelmi kiadásait és az Oroszország elleni (valamiért egyre többet hangoztatott) lehetséges háború anyagi fedezetével foglalkozik. Az elemzők már nem is Európa egészére bontották le a számításaikat, csupán a tizenöt legerősebb NATO-tagra, köztük Franciaországra, Nagy-Britanniára, Törökországra, Olaszországra, Németországra, Spanyolországra, Lengyelországra, Svédországra és Romániára. Kalkulációik szerint az érintett országoknak évente akár 340 milliárd dollárral is növelniük kell védelmi kiadásaikat – beleértve a beruházásokat is –, ameddig el nem érik a 720 milliárd dolláros célt ahhoz, hogy megbirkózzanak az ukrán krízissel, valamint azzal a lehetőséggel, hogy Trump elnök valóban Európára bízza Európa védelmét.

A Bloomberg-elemzést jegyző George Ferguson szerint bár az ukrajnai háború alapból jócskán megnövelte a védelmi kiadásokat Európában, ennél sokkal többre van szükség Ukrajna támogatásához, Oroszország agresszív politikájának megállításához – valamint a felkészüléshez a Kínával kibontakozó „stratégiai versenyre”.