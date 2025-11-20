Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
De sose feledjük azt a szégyent és csúfságot, hogy a feleségét akarta »csak« zsarolni, hogy maradjanak meg az állásai.
„Felbukkant. Törtetett. Erőt mutatott. Követik.
De sose feledjük azt a szégyent és csúfságot, hogy a feleségét akarta »csak« zsarolni, hogy maradjanak meg az állásai. És ez a sz egy sztár lett. Hányok a követőitől is.”
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP