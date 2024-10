Mire megy az EU a büntetővámokkal, ha a kínaiak közben Magyarországon kezdenek gyártani?

Mi van a deal mögött?

A minap az Economist frappáns cikket szentelt annak, hogy miért annyira fontos a Távol-Keletnek és a kelet-közép-európai államoknak a nearshoring. Habár a kínai beruházások tekintetében (a keleti–nyugati tőke találkozása esetében pláne) Magyarország toronymagasan vezet, az írás szerzője folyamatosan Lengyelországgal példálózik, a hazai beruházásokat inkább szájhúzogatva említve. (Ebben semmi meglepő nincs, a nyugati mainstream még akkor is rendszeresen más példákat sorol egy-egy sikeres gazdasági ötlet vagy irány kapcsán, ha egyébként pontosan tudja, hogy azt Magyarország találta ki, vagy éppen alkalmazta az elsők között.) Ettől eltekintve meglehetős pontossággal mutat rá arra, mi az oka a kelet-közép-európai országok felé irányuló kínai FDI-cunaminak.

Az egyik teljesen kézenfekvő ok a zöldátállás. A klímasemleges Európa elérése 2050-re két dolgot követelne meg: rengeteg kínai zöldenergiás technológiát, valamint az európai ipari versenyképesség villámgyors felturbózását. Míg az utóbbi esetében Magyarország mint soros elnök sürgetése ellenére a Draghi-jelentés ötletelésénél tart a történet, középpontban a „miből?” kérdéssel, az előbbitől Brüsszel akar látványosan elzárkózni, büntetővámokat kivetve a kínai gyártású elektromos járművekre, vállalva egy pusztító kereskedelmi háború kockázatát is. (Pedig a mérföldkőnek számító határidő [és etapjainak dátuma] akkor is közeleg, ha jelenleg a 2035-ös, belső égésű motoros járművekre vonatkozó tiltási határidő ellen gigalobbi indult Olaszország vezetésével.)