Európának csengettek: súlyos bajok az e-autó-iparban

Így zuhan mélyre az a vállalat, amely túl merészet álmodott a globálisan egyre versenyképtelenebbé váló EU-ban. Ez lehetne a nyolc éve még startupként indult svéd energiatárológyártó mai helyzetének egymondatos, sommás jellemzése. A Northvolt-sztori ugyanis hatalmas reményekkel indult, hiszen az alapítók, illetve később az őket dollár százmilliókkal, majd dollármilliárdokkal támogató neves kockázati tőkések, nagyvállalatok és európai kormányok kimondott célja az volt, hogy a cég energiatárolókat gyártó igazi nagyvállalat legyen, ami Európa válasza lehet az amerikai és kínai akkumulátor-előállítás dominanciájára.

Az észak-svédországi Skellefteå nevű kisvárosban végül évek alatt meg is valósult az „álom” – legalábbis annak első jelenete a Nortvolt Ett nevű gyár képében. A 2016-ban startupként alapított vállalkozás 2021 végére felépített egy gigagyárat. Ez ma az elektromos járművek zöldtechnológiai forradalmának szimbóluma lehetne, amely főként a hatalmas Volkswagen csoport (és a svéd–kínai Geely–Volvo) egyik kulcsfontosságú partnereként szolgáltathatná az európai autóipar akkumulátorellátását. A VW 21 százalékos tulajdonrészt vásárolt a nagyra nőtt vállalatban, sőt egy 14 milliárd dolláros (közel 5000 milliárd forintos) óriás beszállítói szerződést is kötött a svéd vállalattal (még akkor, 2021-ben), hogy tíz éven keresztül biztosítsa gyáraiba az európai cellák szállítását.

De miért is használtuk többször a feltételes módot? Mert miközben a kínai akkumulátortermelés szárnyal és az amerikai Tesla is jól működik, a Northvolt egyre súlyosabb slamasztikába kerül az e-autók (várhatóan átmeneti) keresletcsökkenése miatt. Összehasonlításul: eközben a Teslának három nagy amerikai, egy kínai és 2022 óta egy német összeszerelő gyára is van. Sőt, jövő év végére a Tesla Mexico Gigafactory nevű üzeme is csatasorba állhat a nagy konkurensnél. Nem beszélve a kínai gyártók, például a BYD gyors terjeszkedéséről (lásd kapcsolódó cikkünket).

Nem csak „egy megfázás”, ez súlyos!

Persze a Northvolt-gyárat sem kell még temetni, de a cég története – és különösen a mai helyzete – jól példázza azt, hogy miért is van óriási bajban Európa a modern technológiák, kiváltképp azok sorozatgyártása kapcsán. A társaság, annak ellenére, hogy több mint 15 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtött össze, komoly pénzügyi nehézségekkel küzd. A gyártás késik, és a skellefteåi gyár kapacitása pedig bőven elmarad a várakozásoktól. Ez arra késztette a vállalatot, hogy több projektet visszafogjon, és végül 1600 álláshelyet le is építsen.