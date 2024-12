Tetszik vagy sem, a zöldálmok összeomlása után ismét Kína jelenti a mentőövet az európai ipar számára

A Stellantis autógyártó és a CATL közös beruházásaként 4,3 milliárd euró értékben épül fel egy új, elektromos akkumulátorokat gyártó üzem Spanyolországban – számolt be a Financial Times. A beruházás a két cég 50-50 százalékos tulajdonú vegyesvállalata révén valósul meg, választ adva azokra a füstbe ment reményekre, amelyeket az EU-s akkumulátorgyártás üdvöskéje, a Northvolt testesített meg. A vállalat megfelelő technológiai háttér és reális alapokon álló vezetői stratégia hiányában jutott el odáig, hogy az újabb és újabb kölcsönökből már csak az előző hiteleit tudta törleszteni – egészen addig, amíg csődöt nem jelentett, szétzúzva ezzel az európai álmokat a saját lábra állásról, a Kínától való függetlenedésről és a hazai elektromos gyártás önálló fellendítéséről.

A Stellantis szintén óriási gondokkal küzd a csökkenő eladások miatt, a vállalat éppen a minap tette lapátra vezérigazgatóját. Kapóra jön neki a vegyes beruházás a CATL-lel: miután lemondott arról, hogy Kínában gyártson, 20 százalékos részesedést vásárolt az elektromosokat gyártó kínai Leapmotorban, ezzel kizárólagos jogot formált annak Kínán kívül gyártott autóinak értékesítésére. A Stellantis–Leapmotor-üzem Lengyelországban működik, ami a kínai fél számára is óriási előnyökkel jár: a helyi gyártásnak köszönhetően elkerüli a Brüsszel által életbe léptetett extra büntetővámokat, amelyek a Kínából érkező elektromos járműveket sújtják. A Stellantis a CATL-megállapodással határon belülre hozza az elektromos akkumulátorok gyártását is, ezzel pedig hatalmas előnyhöz juttatja majd a birtokában lévő márkák előállítási folyamatát, csökkentve annak költségeit.

Egy gyártó mind felett

A CATL, a világ legnagyobb elektromos akkugyártója egymagában uralja a globális piac 38 százalékát. Európában eddig két gyárat épített: a németországi mellett hamarosan megkezdi a termelést a debreceni üzem is, a Northvolt katasztrófája azonban ismét szélesítette a piaci rést, a vállalat így azonnal lecsapott a kínálkozó lehetőségre.

Tette ezt annak ellenére, hogy Brüsszel éppen azon ötletel, miként kényszerítheti a kínai gyártókat arra, hogy az unióba engedésért cserébe osszák meg technológiájukat vegyesvállalati partnereikkel. (Ha ötletel rajta, úgy is lesz.) A CATL már így is együttműködik a Teslával és a Forddal is, gyakorlatilag licencelve technológiáját az amerikai gyárakba, túl nagy rizikót tehát nem fog vállalni egy esetleges pluszfeltétel felbukkanása esetén. Sikerének kulcsa a kapacitásban és a kínai nyersanyag-dominanciában rejlik, ezeken a területeken pedig egyhamar senki nem fogja utolérni.