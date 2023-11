Így nyomta le a CATL az egész világot

Klímakapitalizmus című új könyvében Akshat Rathi olyan embereken és vállalatokon keresztül mutatja be napjaink energetikai átállásának mérföldköveit, akik ellentmondást nem tűrő módon terelik a világot a zéró nulla cél elérése felé. Művének egyik része Kína akkumulátorpiaci dominanciájának eredetét kutatja, a folyamatot pedig a világ legnagyobb akkugyárának, a Debrecenben most építkező CATL-nek a példáján keresztül világítja meg.

Végjáték

A szerző rámutat: amikor 2018-ban (a napokban elhunyt) Li-Kö-Csiang kínai miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár jelenlétében aláírták a CATL németországi gyárának építéséről szóló szerződést, az ország gazdasági gerincét jelentő iparág végképp elbukott. Történelmi pillanat volt, ám ezt kevesen vették észre akkor – írja. „Nem azért, mert Németország ne tudna olyan autókat gyártani, amelyek a jövőbe mutatnak, hanem azért, mert nem fejlesztett ki olyan technológiát (nevezetesen a lítium-ion akkumulátorokat), amik hajtani tudnák azokat.” Kína átvette a vezető szerepet:

a becslések szerint 2025-re akkugyártási kapacitása háromszor akkora lesz, mint a világ többi részének együttvéve.

Nem csak az európaiaknak számára ment el a hajó – utal cikkében a Bloomberg is a lemaradás hatásaira. Abban az időszakban, amikor Peking már jól átgondolt stratégiával rendelkezett a csúcstechnológiás jövővel kapcsolatban (az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején) csak nagyon kevesek hittek abban, hogy az elektromos akkumulátorok valaha is piacképesek lesznek. A következőkben látni fogjuk, hogy Kína ismét azt a megoldást választotta, amelyet széleskörű szkepticizmus övezett: megköszönte az olajipar zavarainak a találmányt, az amerikaiaknak, hogy kereskedelmi forgalomba hozták azt, a japánoknak pedig a technológiát...aztán belecsapott a sűrűjébe, hogy mindössze két évtized alatt trónt építsen magának elektromos akkumulátorokból.

Olajévek, olajérvek

Az 1970-es években, amikor két olajválság is kirobbant, a fosszilisban pancsoló Nyugat hirtelen rádöbbent, hogy a csapok akár el is záródhatnak a Közel-Keleten, ez pedig a gazdaságuk összeomlásához is vezethet. Megindult a hajsza az alternatív megoldások után: a legígéretesebb kutatást az Exxon olajgigász végezte, ahol egy Stanley Whittingham nevű vegyész és csapata végül megalkotta a világ első lítium-ion akkumulátorát. A kísérletek eredménye annak ellenére kecsegtető volt, hogy az új energiatároló eszköz folyamatosan felgyulladt. Wittingham azonban már nem tudta tökéletesíteni találmányát. Az Exxon a klasszikus amerikai hibát követte el: miután az olajkereskedelem a 80-as években teljesen helyreállt, az árak pedig normalizálódtak, a vállalat abba az álomba ringatta magát, hogy az olajbőség a végtelenségig tart, így egyszerűen felfüggesztették az elektromos akkuprogram finanszírozását.

Wittingham fejlesztése azonban addigra óriási érdeklődést váltott ki. A következő évtizedekben projektek sora indult világszerte, hogy megtalálják a megfelelő technológiát, és az elektromos akkumulátorokat piacképessé tegyék. Maga Wittingham is elnyerte méltó jutalmát: 2019-ben kémiai Nobel-díjat kapott eredményes munkájáért.

Végül a japán Sony volt az, amely kifejlesztette a megfelelő és biztonságosnak ítélt technológiát, majd 1992-ben piacra dobta az első, videókamerához használatos lítium-ion akkumulátort. A színen akkor már ott volt az a Ceng Jü-csün, akit ma a világ Robin Zeng néven és a CATL főnökeként ismer. Mindössze 31 esztendős volt, amikor megalapította mostani vállalata elődjét, az Amperex Technology Limitedet, vagyis az ATL-t. A vállalat annyira sikeres lett a tömeggyártásban, hogy két évvel a születése után már 1 millió készülékhez szállított lítium-ion akkukat – akkor még licenctechnológia segítségével.