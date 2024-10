Az Egyesült Államok végül egyedül marad a Kína elleni háborúban

Európa Brüsszel minden igyekezete ellenére nem az amerikai utat akarja követni: a Kínáról való teljes és gyors leválás helyett maga Ursula von der Leyen is a finomkodó „kockázatmentesítés” kifejezést használja a fokozatos függetlenedésre – anélkül azonban, hogy ahhoz adottak lennének a feltételek. Washington némi haraggal figyeli az uniós lavírozást, ám ennél többet nem nagyon tud tenni:

saját piaci teljesítménye ugyanis nem jogosítja fel arra, hogy erősebb globális nyomást fejtsen ki Kína-ellenes törekvései érdekében.

A nyers valóság az, hogy a kínai elektromosautó-ipar fényévekkel a nyugati előtt jár – talán a Teslát kivéve, ám Elon Musk számára is vörös felkiáltójel, hogy a BYD immár kirántotta alóla a trónt, és a világ legnagyobb gyártójává vált. Természetesen lehet újabb és újabb szubvencióellenes vizsgálatokat indítani a kínai gyártók ellen, lehet extravámokat kivetni, lehet a Kína-fóbiát a végtelenségig fokozni, a tény attól még tény marad: az amerikai és európai versenyképesség meg sem közelíti a kínait, így jelenleg (és belátható időn belül ez nem is fog változni) Peking piacvezető és globális kereskedelmi dominanciája az elektromosok területén megkérdőjelezhetetlen. Nehéz a terjeszkedése ellen bármit is tenni, ha cserébe a szankciókra és protekcionizmusra épülő politikák nem tudnak alternatívát kínálni. Márpedig az elektromosautó-piacon pontosan ez a helyzet – és ezért van az, hogy a pragmatikus gazdaságpolitikát kialakító országok (mint a globális dél államai, de nyugodtan említhetjük Magyarországot és Törökországot is) egymással versenyeznek a Kínából érkező járműipari befektetésekért, ahelyett, hogy Washington tanácsát követve távol tartanák magukat tőle.

Drága, de legalább nem jó

Az Egyesült Államok legújabb próbálkozása a „szoftvertörvénnyel” a jól ismert nemzetbiztonsági indoklással lett fűszerezve. Biden magyarázata az internetre kapcsolt kínai „kerekeken guruló számítógépekről”, amelyek adatokat gyűjtenek, továbbítanak, és csettintésre megbéníthatják (háborús körülmények között még rosszabbat tehetnek) a járművet, abszolút értelmezhető ebből a szempontból, de már kevés lesz ahhoz, hogy kirekessze a kínai autókereskedelmet a globális körforgásból.