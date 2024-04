Az amerikai rettegés szüli az új hidegháborút

A szerző a Makronóm Intézet elemzője.

Kevés olyan dolog van az Egyesült Államokban, amelynek kapcsán a republikánusok és a demokraták konszenzusra tudnak jutni, de a Kína elleni gyűlöletben nincs sok vita a két párt között. Már-már versengenek azon, ki tudja vaskosabb váddal illetni Pekinget – mindegy, milyen témában, mindegy, milyen valóságalappal. Éppen az utóbbi hiánya kérdőjelezi meg az egész hidegháború 2.0 fundamentumát, de ezt a zavaró kis mellékkörülményt az amerikai döntéshozók úgy hessegetik el, mint a legyet: a külső ellenség keresése helyett a belső problémák megoldása mindig is nehézkesebb és kényelmetlenebb volt, a robbanásszerű geopolitikai változások okozta félelem pedig csak ráerősít a hatalmát egyre kétségbeesettebben és egyre reménytelenebbül féltő Washington demagóg értelmezési taktikájára.

„Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az maga a félelem” – idézi Roosevelt elnököt Stephen S. Roach, a Yale Egyetem oktatója és a Morgan Stanley Asia korábbi elnöke új írásában, rámutatva, hogy az amerikai rettegés Kínától olyan szintre emelkedett, amely valóban kimeríti a fóbia szélsőséges és irracionális értelmezési lehetőségeit. Nincs már olyan terület az Egyesült Államok bármilyen szegmensű politikájában, ahol ne bukkannának fel a kínaiak, mint nemzetbiztonsági kockázat.

A hisztéria politikája

A boszorkányüldözés a 2000-es években kezdődött, amikor a legerősebb ütőkártya, a „nemzetbiztonsági aggodalom” először került játékba a Huawei kapcsán. A vád már akkor is az volt, ami most: a kínai gyártó digitális kémablakokat épít rendszereibe, ahonnan ráadásul célzott kibertámadásokat is végre tud hajtani. Ez teljesedett ki a 2018–19-es szankciókban, amikor Trump elnök rendeletben tiltotta meg az amerikai vállalatoknak, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi vállalatokkal (egyenlő Huawei) üzleti tevékenységet folytassanak, és amikor technológiai kémkedés gyanújával letartóztatták a vállalat pénzügyi vezetőjét.

A Huawei elleni hadjárat azonban csak a laborkísérlet első epizódja volt.

Teszt, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy nyomában Washingtonban fel is rántották az összes zsilipet, minden belső frusztrációjukat rázúdítva Kínára – Biden elnök ebben trumpabb volt magánál Trumpnál is.

Beköszöntött a chipháborúk kora, ahol az exportkorlátozásokat az Egyesült Államok még szövetségeseire, Hollandiára és Japánra is ráerőszakolta, globálissá próbálva tenni Kína kizárását a csúcstechnológiás félvezetők piacáról.

A legújabb támadás az elektromos autók piacán történik: az Egyesült Államok egyelőre jelentősen lemaradva kullog Kína után, a problémát pedig protekcionista törvényekkel, extravámokkal és kereskedelmi tilalmakkal igyekszik orvosolni – egyelőre kevesebb, mint több sikerrel. A TikTok betiltása körüli cirkusz már csak a leglátványosabb bűvésztrükk, az átlagamerikai számára is kézzelfogható és közvetlenül érzékelhető eleme a háborúnak, demonstrálva Washington egyre növekvő rettegését Kína kereskedelmi, gazdasági és katonai erősödésétől.