India is szót kér

Kína mellett olyan országok támogatják a WTO átalakítását, amelyek egyébként is elégedetlenek a jelenlegi globális politikai és gazdasági rend felépítésével. Ezen országok véleménye, hogy a Bretton Woods-i intézmények struktúrája már nem alkalmas arra, hogy a változó globális trendeket kezelje.

India – amely számos téren ki áll a nemzetközi rendszer megreformálása mellett – ugyanakkor ellenzi a WTO-átalakítást. A miniszteri konferencia előtt Újdelhi ismét fokozta konfrontatív retorikáját a reformokkal kapcsolatban. A Politico szerint a nyugati hatalmakat frusztrálja India viselkedése. „A WTO lényegében India háborúja a világ többi része ellen.

Nem Kína a fő probléma – és soha nem is volt a fő probléma –, amikor a multilateralizmusról van szó”

– mondta Hosuk Lee-Makiyama, a brüsszeli székhelyű ECIPE agytröszt igazgatója, volt svéd kereskedelmi diplomata. India a fejlődő országok szószólójaként kétségbe vonta a szabadkereskedelem előnyeit. Számos fejlődő ország szerint a „szabadkereskedelem” és a „szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi rendszer” valójában arra szolgál, hogy a fejlett államok helyzetét betonozza be, és megakadályozza a fejlődő országok felemelkedését.

Peking szerint, bár teljesen érthető, hogy a WTO reformjával kapcsolatban eltérő nézetek és igények merülnek fel, ez nem jelentheti azt, hogy a reformfolyamat az a kereskedelmi protekcionizmus és globalizáció ellenesség újabb eszközévé váljék.

Kína azt is hangsúlyozta: egyre világosabbá válik, hogy az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei a WTO reformját arra akarják felhasználni, hogy

a multilaterális kereskedelmi rendszert saját érdekeik jobb kiszolgálására és mások elnyomására alakítsák át.

Az Egyesült Államok jelenleg továbbra is a világ legnagyobb gazdasága és legjelentősebb kereskedelmi országa. A WTO reformja nem valósítható meg Washington támogatása és együttműködése nélkül. Ezzel Kína is tisztában van, ezért is hangoztatják sorozatosan a kínai tisztviselők arra, hogy az Egyesült Államokat mérete nem jogosítja fel arra, hogy „túszul ejtse” a Kereskedelmi Világszervezet többi tagországát.