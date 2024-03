A bizalmatlanság végzi ki az amerikai–kínai tudományos sikersztorit

Mao Ce-tung és Richard Nixon 1972-es történelmi találkozója ágyazott meg annak az együttműködésnek, amelyet aztán Jimmy Carter és Teng Hsziao-ping kötött meg 1979-ben az amerikai–kínai tudományos kapcsolatokról. A paktum aláírása jóval nagyobb horderejű volt, mint azt akkor bárki gondolta volna: a gazdaságilag nem kicsit lesajnált Kínáról senki nem feltételezte volna azt a sebességet, amivel aztán az elsők közé küzdötte magát.

Az együttműködés látványos terepet kínált a fagyos viszony kiolvasztására, bár tény, hogy a két ország egészen más okokból írta azt alá: Kínát valóban a kutatási és fejlesztési lehetőségek hirtelen kitáruló kapuja érdekelte, sőt: a paktum segítségével építette ki napjainkra virágzó felsőoktatási rendszerét a maga 3000 egyetemével (a megállapodás megkötése óta egyébként mintegy 3 millió kínai diák tanult az Egyesült Államok egyetemein, 2021-es adatok szerint az amerikai egyetemek több mint 8000 doktori fokozatot ítéltek oda kínai hallgatóknak), és használta fel a kutatási eredményeit a gazdasági csoda néven is emlegetett fellendüléshez. Az Egyesült Államok céljai akkoriban nyilván nem a világszínvonalú kínai eredményekhez vezető technikák elsajátítása volt. Egyszerűen csak lazítani akart a szovjet – kínai kapcsolatokon.

Kölcsönös bizalmatlanság

A paktumot utoljára 2011-ben újította meg Obama elnök tudományos tanácsadója, illetve a kínai technológiai miniszter – hangsúlyozva, hogy az abból származó előnyök nem pusztán a két ország számára, de globálisan is érezhetőek. A negyvenöt évvel ezelőtt megkötött megállapodást napjainkban azonban az erózió és a lassú kimúlás fenyegeti. Az Egyesült Államok és Kína közötti megállapodás megújítása az egyre romló bizalmi légkörben folyamatosan csúszik:

az együttműködés gyümölcsei helyett egyre több szó esik a kockázatokról.

Bár kommunikáció szintjén mindkét fél a folytatásról beszél (rövid távra meg is hosszabbították, de nem újították meg az együttműködést), történelmi léptékű kutatási projektekkel és diákcsere-programokkal, a háttérben és a felsőbb politikai döntéshozói szinteken a kölcsönös vádaskodás felfedi a valós helyzetet: a megállapodás valójában bármikor véget érhet, egyszerűen azért, mert az egyik fél kilép belőle. Ez – ahogyan a Nature szinte indulatosan rámutat cikkében – katasztrofális és ostoba lépés lenne: a feszültségek élezése helyett mindkét fél részéről a pragmatikus gondolkodásnak kell érvényesülni.

A romlás virágai

A tudományos kapcsolatok romlása (minden egyébbel együtt) Donald Trump elnökké választása után kezdődött. Az egyre erősödő Kína-ellenes retorikán csak súlyosbított a Covid-járvány miatti mutogatás, végül megkezdődtek, és elég rövid idő alatt fel is gyorsultak a kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatok lazulási folyamatai – mindez természetesen a tudományos és kutatási együttműködésre is kihatott. Biden elnöktől mindenki a racionális újraszervezést várta, ám legnagyobb meglepetésre nem hogy nem lazított a Trump által egyébként is feszesre húzott gyeplőn, hanem tovább szorította azt.

A felsőoktatás és a kutatás területén egyre erősödött az a vélemény, amely szerint az amerikai és kínai együttműködés eredendően abnormális, miután Peking erős kémhálózatot tud segítségével fenntartani, így az amerikai szellemi tulajdon védelme érdekében akár drasztikus intézkedésekre is szükség lehet.

A hidegháború legszebb pillanatait idézte meg, amikor kiderült, hogy kutatókat figyelnek meg (oda-vissza), vagy amikor Floridában bejelentették, hogy az egyetemek több államot is szankcionálnak, és nem fogadnak onnan kutatókat. Kína természetesen köztük volt.

Ezzel párhuzamosan Peking is elkezdett „megszorító intézkedéseket” bevezetni. 2020-tól, ha nem is tiltotta meg, de erősen ajánlotta saját kutatóinak, hogy ne publikáljanak külföldi, főként amerikai tudományos fórumokon és szaklapokban – természetesen a szellemi tulajdon védelmére hivatkozva. (Ami azt illeti, erre a területre valóban ráférne némi reform. Nem csak Kína aggodalma az, hogy a kutatók különböző projektvégrehajtóknak és startupoknak kaparják ki a gesztenyét, amelyek anyagi források bőséges hátterével egyszerűen lenyúlják az ötleteket, és gyakorlatba ültetik azokat.) Az utóbbi években Kínában egyre inkább előtérbe kerülő „önellátási terv” szintén nem a szoros együttműködés mellett érvel.