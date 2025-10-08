Összefog az MCC és a Kamara – a jövő szakembereinek képzése a cél

A hazai tehetséggondozás és a jövő vezetőinek magas szintű képzése a célja a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti széleskörű együttműködési megállapodásnak, amelyet Nagy Elek a Kamara és Szalai Zoltán, az MCC Alapítvány elnökei írtak alá – derült ki az MCC közleményéből.

Mint írták, a megállapodás értelmében a két szervezet közös erővel dolgozik a hagyományos közoktatást kiegészítő, innovatív képzési programok fejlesztésén.

Az MKIK szakértő előadókat és mentorokat biztosít az MCC projektjeihez,

akik naprakész gyakorlati tapasztalataikkal támogatják a hallgatókat. A Kamara kapcsolatrendszerén keresztül lehetőséget teremt arra, hogy az MCC diákjai az egyes gazdasági ágazatok kiemelkedő képviselőivel találkozzanak, és gyakorlati kérdéseikre közvetlen válaszokat kapjanak.

Ösztöndíj-programokkal támogatják a pályakezdőket