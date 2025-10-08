Ft
együttműködés Mathias Corvinus Collegium Alapítvány ösztöndíj program Nagy Elek Szalai Zoltán elnök MCC diák Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mentor

Összefog az MCC és a Kamara – a jövő szakembereinek képzése a cél

2025. október 08. 18:14

„A magyar gazdaság jövője a jól képzett, felelősen gondolkodó fiatal vezetőkön múlik” – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC Alapítvány elnöke, a Mandiner lapigazgatója.

2025. október 08. 18:14
A hazai tehetséggondozás és a jövő vezetőinek magas szintű képzése a célja a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti széleskörű együttműködési megállapodásnak, amelyet Nagy Elek a Kamara és Szalai Zoltán, az MCC Alapítvány elnökei írtak alá – derült ki az MCC közleményéből.

Mint írták, a megállapodás értelmében a két szervezet közös erővel dolgozik a hagyományos közoktatást kiegészítő, innovatív képzési programok fejlesztésén. 

Az MKIK szakértő előadókat és mentorokat biztosít az MCC projektjeihez,

akik naprakész gyakorlati tapasztalataikkal támogatják a hallgatókat. A Kamara kapcsolatrendszerén keresztül lehetőséget teremt arra, hogy az MCC diákjai az egyes gazdasági ágazatok kiemelkedő képviselőivel találkozzanak, és gyakorlati kérdéseikre közvetlen válaszokat kapjanak.

Ösztöndíj-programokkal támogatják a pályakezdőket

A kommüikében arra is kitértek, hogy a Kamara és az MCC közös előadásokat, panelbeszélgetéseket, kutatási programokat és tanácsadói projekteket szervez, továbbá az MCC kiterjedt kutatási adatbázisát is az együttműködés rendelkezésére bocsátja. A két szervezet ösztöndíj-programokkal támogatja a pályakezdő szakemberek képzését, valamint közösen dolgozik társadalmi felelősségvállalási (CSR) programok és kezdeményezések megvalósításán. 

Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaság jövője a jól képzett, felelősen gondolkodó fiatal vezetőkön múlik. 

Az MKIK-val közösen olyan lehetőségeket kínálunk, amelyek segítik hallgatóink és a kamara fiatal szakembereinek szakmai fejlődését és közösségi elkötelezettségét” – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC Alapítvány elnöke. 

Az MCC és a Kamara egy-egy élő, gondolkodó, egymásra figyelő és építő tudásközösség. 

Ma minden korábbinál nagyobb szükségünk van arra, hogy ezek a tudásközösségek megerősödjenek, szerveződjenek, és új értelmet adjanak a jövő formálásának. Jó látni, hogy az MCC is osztozik egy olyan vízióban, amely a tudás jelentőségére épít. Különösen irányadóak számunkra Roger Scruton brit konzervatív filozófus, esztéta szavai, akinek az örökségét az MCC kiemelten áploja: a tudás nem csupán információ, hanem a dolgok iránti szeretet” – hangsúlyozta Nagy Elek, az MKIK elnöke

Nyitókép: MCC Sajtó

nzoltan-818
2025. október 08. 19:14
A kétesélyes állapot még rövid távon sem tartható. Félő, hogy vannak ideológiailag megszállott megfontolatlanul, döntő politikusok, akik háborúba sodorják a kontinensünket és az egész globális világot.
