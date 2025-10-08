Összefog az MCC és a Kamara – a jövő szakembereinek képzése a cél

A kommüikében arra is kitértek, hogy a Kamara és az MCC közös előadásokat, panelbeszélgetéseket, kutatási programokat és tanácsadói projekteket szervez, továbbá az MCC kiterjedt kutatási adatbázisát is az együttműködés rendelkezésére bocsátja. A két szervezet ösztöndíj-programokkal támogatja a pályakezdő szakemberek képzését, valamint közösen dolgozik társadalmi felelősségvállalási (CSR) programok és kezdeményezések megvalósításán.
Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaság jövője a jól képzett, felelősen gondolkodó fiatal vezetőkön múlik.
Az MKIK-val közösen olyan lehetőségeket kínálunk, amelyek segítik hallgatóink és a kamara fiatal szakembereinek szakmai fejlődését és közösségi elkötelezettségét” – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC Alapítvány elnöke.
Az MCC és a Kamara egy-egy élő, gondolkodó, egymásra figyelő és építő tudásközösség.
Ma minden korábbinál nagyobb szükségünk van arra, hogy ezek a tudásközösségek megerősödjenek, szerveződjenek, és új értelmet adjanak a jövő formálásának. Jó látni, hogy az MCC is osztozik egy olyan vízióban, amely a tudás jelentőségére épít. Különösen irányadóak számunkra Roger Scruton brit konzervatív filozófus, esztéta szavai, akinek az örökségét az MCC kiemelten áploja: a tudás nem csupán információ, hanem a dolgok iránti szeretet” – hangsúlyozta Nagy Elek, az MKIK elnöke.