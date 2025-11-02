Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban

Orbán Viktor miniszterelnök egy újabb poszttal jeletkezett Egyiptomból közösségi oldalán. Mint írta, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel megtörtént a tárgyalás.

A bejegyzésben a magyar kormányfő kiemelte, hogy

Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben.

Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára”.

Orbán Viktor bejelentkezését azzal zárta, hogy a mai tárgyalás eredményeképpen új szintre emelik Magyarország és Egyiptom együttműködését.