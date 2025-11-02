Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban

Fontos tárgyalás vár Orbán Viktorra, mutatjuk a részleteket
Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte.
„Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk” – hangsúlyozta az egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalás kapcsán a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök egy újabb poszttal jeletkezett Egyiptomból közösségi oldalán. Mint írta, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel megtörtént a tárgyalás.
A bejegyzésben a magyar kormányfő kiemelte, hogy
Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben.
Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára”.
Orbán Viktor bejelentkezését azzal zárta, hogy a mai tárgyalás eredményeképpen új szintre emelik Magyarország és Egyiptom együttműködését.
A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén ismét Egyiptomba utazott. A magyar kormányfő ezúttal
a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján vett részt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.
Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte.
A kormányfő pedig már szombat éjjel beharangozta a vasárnapi találkozót.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte.