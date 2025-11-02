Ft
11. 02.
vasárnap
Európa együttműködés egyiptomi elnök Abd el-Fattáh esz-Szísz Magyarország küzdelem migráció szövetség Orbán Viktor miniszterelnök

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban

2025. november 02. 13:11

„Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk” – hangsúlyozta az egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalás kapcsán a miniszterelnök.

2025. november 02. 13:11
null

Orbán Viktor miniszterelnök egy újabb poszttal jeletkezett Egyiptomból közösségi oldalán. Mint írta, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel megtörtént a tárgyalás.

A bejegyzésben a magyar kormányfő kiemelte, hogy 

Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. 

Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára”.

Orbán Viktor bejelentkezését azzal zárta, hogy a mai tárgyalás eredményeképpen új szintre emelik Magyarország és Egyiptom együttműködését.

A vonatkozó posztot alább tekintheti meg:

Szombaton ismét Egyiptomba utazott Orbán Viktor

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén ismét Egyiptomba utazott. A magyar kormányfő ezúttal

a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján vett részt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.

Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte. 

A kormányfő pedig már szombat éjjel beharangozta a vasárnapi találkozót.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

gyozoporgorugasa
2025. november 02. 14:00 Szerkesztve
Ízisz gyozoporgorugasa 2025. november 02. 13:57 T. Tévedsz kutya!!" Nem fogsz kapni piramist!!!, legfeljebb egy jó nagy seggbe rúgást a poloska agresszor vezíredtől!!!💯😆😝❗ 😊😊🤣👌🐱‍🏍🐱‍🏍És üzensz még valamit csenyétéről az élőhelyedről?🤣👌👏🐱‍🏍Te és a fajtád azt kapjátok 2026 ban amit viktor kapott ,győző faterjától.Csak ez acélbetétes lesz.🤣🤣😊😊👏🐱‍🏍
gyozoporgorugasa
2025. november 02. 13:49 Szerkesztve
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban „Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk” – hangsúlyozta az egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalás kapcsán a miniszterelnök."" Emeltek egy új szintet ,egyiptom segít a migrációban.😊😊🤣👌🐱‍🏍Piramisokat ajándékoznak lakhelyül a kilátástalan helyzetben lévő bevándorlóknak.🤣😊👌🐱‍🏍
karcos-2
2025. november 02. 13:43
Fáziskésésben vagyunk még nem annyi mint a nyugati nagyvárosokban de már Budapesten is annyi az életvitelszerűen itt élő muzulmán hogy mozdulni alig lehet tőlük.
belbuda
2025. november 02. 13:39
Nagyon komoly….😉
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.