Fontos tárgyalás vár Orbán Viktorra, mutatjuk a részleteket

Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén ismét Egyiptomba utazott. A magyar kormányfő ezúttal

a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján vett részt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.

Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte.

A megnyitót követően Orbán a közösségi oldalán azt írta, „megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján”.