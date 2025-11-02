Ft
11. 02.
vasárnap
megnyitó Nagy Egyiptomi Múzeum tárgyalás Abdel-Fattáh esz-Szíszi kormányfő elnök Orbán Viktor

Fontos tárgyalás vár Orbán Viktorra, mutatjuk a részleteket

2025. november 02. 06:59

Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte.

2025. november 02. 06:59
null

Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén ismét Egyiptomba utazott. A magyar kormányfő ezúttal 

a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján vett részt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.

Az útra felesége, Lévai Anikó is elkísérte. 

@viktor_a_tiktokon Ma este a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitójára érkeztünk #orbanviktor #miniszterelnok #grandegyptianmuseum #opening ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

A megnyitót követően Orbán a közösségi oldalán azt írta, „megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján”. 

Bejegyzését azzal zárta szombat éjjel, hogy gyorsan kell aludnia, mert 

vasárnap fontos tárgyalása lesz Szíszi elnökkel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Hosszú várakozás előzte meg a múzeum megnyitását

November 1-jén, szombaton nyílt meg a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM), amelyben több mint ötvenezer műkincset állítanak ki.

A múzeum, amely az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be, két évtizednyi építkezés és több halasztás után nyitotta meg kapuit, a megnyitó ceremóniára számos egyiptomi és külföldi méltóságot vártak.

A gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel. 

Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható.

A múzeum egyben központi eleme a kormány azon törekvésének, hogy fellendítse a turisztikai ágazatot, amely az ország egyik fő devizaforrása, és egyike az Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök által támogatott nagyszabású projekteknek. Az elnök 2014-es hivatalba lépése óta nagy infrastrukturális beruházásokat indított el azzal a céllal, hogy megerősítse az évtizedek óta stagnáló és a 2011-es arab tavaszt követő feszültségek által sújtott gazdaságot.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

