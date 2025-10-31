Orbán Viktor a hétvégén ismét Egyiptomba utazik

Békekonferencia: Orbán Viktor egyiptomi szerepe egyedülálló volt
Jelzésértékű, hogy az uniós intézményrendszerből egyedül az Európai Tanács elnökét hívták meg. Ki, miért vett részt az egyiptomi békecsúcson?
Ezúttal nem az amerikai, hanem az egyiptomi elnök meghívásának tesz eleget.
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba utazik, hogy részt vegyen a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.
A kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökével. Mint ismert, a magyar kormányfő a hónapban már járt Egyiptomban, amikor október 13-án, közép-európai kormányfőként egyedül vett részt Sarm es-Sejkben a Gázával kapcsolatos békecsúcson.
