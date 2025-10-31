Ft
Abd el-Fattáh esz-Szísz Nagy Egyiptomi Múzeum Orbán Viktor Egyiptomi Arab Köztársaság

Orbán Viktor a hétvégén ismét Egyiptomba utazik

2025. október 31. 17:25

Ezúttal nem az amerikai, hanem az egyiptomi elnök meghívásának tesz eleget.

2025. október 31. 17:25
null

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba utazik, hogy részt vegyen a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök meghívására.

A kétnapos látogatás során a magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökével. Mint ismert, a magyar kormányfő a hónapban már járt Egyiptomban, amikor október 13-án, közép-európai kormányfőként egyedül vett részt Sarm es-Sejkben a Gázával kapcsolatos békecsúcson.

tapir32
2025. október 31. 19:17
Az ország érdekében a magyar emberek jólétéért tevékenykedik Orbán.
tapir32
•••
2025. október 31. 19:01 Szerkesztve
Tompa agy, Tiszás vagy! Rezesgatya Péternek vége van! Gyorsan apad a Tisza.
tapir32
2025. október 31. 19:00
A magyar piramisépítők számára keres új piacokat.
nuevoreynuevaley
2025. október 31. 18:48
x.com/front_ukrainian/status/1984296746453774459/photo/1 Donald Trump: Hungarian Prime Minister Orban asked for an exemption from sanctions against Russia, but I did not grant Orban an exemption. x.com/front_ukrainian/status/1984296746453774459/photo/1 Donald Trump: Orbán magyar miniszterelnök felmentést kért az Oroszország elleni szankciók alól, de én nem adtam Orbánnak felmentést Most mi lesz, kucu ? Kimesz, leszopod, hatha megis vehetsz ruszki olajat ? Sok sikert
