Háborús nyerészkedéssel vádolja a hadiipari cégeket hat amerikai szenátor

Lenne mit vizsgálni

Levelükhöz a szenátorok konkrét adatokkal alátámasztott indoklást is fűztek. Mint írták,

az öt legnagyobb vállalat (a Lockheed Martin, a Boeing, az RTX, a General Dynamics és a Northrop Grumman) óriási részvény-visszavásárlást rendez a befolyó állami megrendelésekből, miközben visszaélnek puszta méretükkel, kihasználva piacuraló helyzetüket,

vagyis azt, hogy a Pentagonnak gyakorlatilag nincs lehetősége másokkal szerződést kötni.

Sandersék szerint a részvény-visszavásárlással szerzett profitnöveléssel önmagában nem lenne probléma, ám mindez az új védelmi képességek kifejlesztésének és a kapacitások növelésének rovására megy – az extraprofit mindent felülírt, ezért drágul folyamatosan (eddig hétszeresére) például az RTX által gyártott, és ukrajnai csodafegyvernek kikiáltott Stinger rakétarendszer, és ezért történhetett meg, hogy egy olyan repülőgépiparban tevékenykedő beszállító, mint a TransDigm, már csak több ezer százalékos felárral volt hajlandó alkatrészekre szerződést kötni a védelmi minisztériummal.

Sanders szenátor arra is felhívta a figyelmet, hogy a fegyvergyártók produktumai mind az előállítási költség, mind a hatékonyság tekintetében erősen kifogásolhatók. A Northrop Grumman által a Sentinel rakéták előállítására elnyert szerződés folyamatos módosításokon esett át a cég költségvetési követelései miatt: a rendszerek ára (darabonként) 118 millió dollárról hirtelen 162 millió dollárra ugrott úgy, hogy a vállalat érezhetően csupán az extraprofitra hajtott, nem pedig valós költségvetési problémákkal küzdött. A Lockheed Martin az új szupervadászok, az F-35-ösök gyártásának bástyája: a projekt a maga 1700 milliárd dolláros összköltségével minden idők legdrágább Pentagon-beszerzése lesz, ám a védelmi minisztérium jelentése szerint csupán 2021-ig több mint 800 hibát találtak a gépeken, beleértve szoftveres és karbantartási problémákat is. B terv hiányában azonban a védelmi tárca mégis fizet, a Lockheed pedig folyamatosan dollármilliárdokat kaszál a program büdzséjéből, még azt a szemtelenséget is megengedve magának, hogy saját nyilvánvaló tévedéseinek javítási költségét is kiszámlázza.