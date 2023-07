Az USA-t is kezdi érdekelni, pontosan hová megy az Ukrajnának küldött pénze

Nyomasztó emlékek

Az Egyesült Államokban természetesen elsősorban a republikánusokat foglalkoztatja az Ukrajnába küldött milliárdok sorsa, a demokrata igyekezet főleg abban merül ki, hogy előteremtse az újabb és újabb segélyeket. A konzervatívok részéről a számonkérés minden valószínűség szerint az elnökválasztási kampányban is hangsúlyos szerepet kap majd, ám az aggodalmak nagyon is valós alapokra épülnek.

Az USA iraki és afganisztáni háborúi során a segélyekre és az újjáépítésre fordított brutális összegekből dollármilliárdok tűntek el csalás, visszaélés, túlszámlázás vagy szimpla lopás révén – mutat rá a Foreign Policy. Az Afganisztánnak szánt összegek egy része soha nem is hagyta el az Egyesült Államokat – a hasznot mindenki lefölözte, aki csak tudta, így a pénzek egy része már menet közben elpárolgott. Ami megérkezett,

azt a rendszerszintű korrupció intézte el, amelynek nem egy esetben az amerikai hadsereg is részesévé vált.

A bármikor lefizethető hivatalnoki és a pénzeket egymás között szétjátszó vállalkozói szféra mindig megtalálta a módját, hogy az összegek papíron rendben, a valóságban pedig egy korrupt érdekkör zsebében legyenek.

Mint azt az FP cikke is hangsúlyozza: Ukrajna és Afganisztán párhuzamba állítása mind társadalmi, mind gazdasági téren erősen kérdőjeles, a rendszerszintű korrupció szegmensében azonban nagyon is helytálló. Ukrajna Európa egyik legszegényebb és legkorruptabb országa, igaz, a Krím 2014-es annektálása óta javuló tendenciát mutat a területen. Annyira azonban nem, hogy a washingtoni elit levegőnek tekintse a problémát, és úgy tegyen, mint az EU, amely üdvözült mosollyal vonja el már magától is a forrásokat, hogy saját magára rálicitálva küldhesse a pénzt Kijevbe.