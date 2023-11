Hogyan legyen új Tesla-gyárad? Távoli tanácsok Brüsszelnek

A Tesla hajlandó akár 2 milliárd dollárt is befektetni egy Indiában épülő gyárába, amennyiben az ország kormánya a jelenlegi 100-ról valóban 15 százalékra csökkenti az importautókat sújtó vámokat – és beenged a külföldi Teslákból néhány tízezret. Musk eredetileg nem tervezett Indiában építkezni, de Modi elnök új, elektromos járművekre vonatkozó politikája túl kecsegtető ahhoz, hogy elszalassza a lehetőséget.

Befektetés előtti csend

Nemcsak a Teslát, de a globális autógyártás többi szereplőjét is elriasztja az indiai piac jelenleg még életben lévő importszabályozása: a 40 ezer dolláron felüli kocsikra 100, az az alattiakra 70 százalék a védővám. A Tesla Y-ja 47 ezer dollár felett van az Egyesült Államokban (extrák nélkül), így Musknak elég kemény diót jelent a világ harmadik legnagyobb autópiacára betörni.

Az új irány azonban mindent megváltoztat: a kormány hajlandó lenne 15 százalékra csökkenteni az importvámokat azon gyártók esetében, akik vállalják, hogy helyben is beindítják a gyártást.

Vagyis Musknak egy Tesla-gyárat kell felhúznia Indiában ahhoz, hogy érvényes legyen az importautóira a kedvezmény.

Amennyiben véglegesedik a tervezet, az drasztikusan csökkentené a külföldi elektromos járművek költségeit – és éppen ez az, amit a helyi autógyárak, mint a Tata Motors, mindennél jobban szerettek volna elkerülni. A 15 százalékos importvám (a százzal összehasonlítva) van annyira kecsegtető, hogy a globális gyártók is rámozduljanak az indiai piacra – ahol az elektromos eladások még mindig csak a 2-3 százalékát teszik ki a teljes forgalomnak, de ez a legvonzóbb lehetőség minden külföldi gyártó számára: szinte szűz területen tarolhatnak, fej fej mellett a konkurenciával.

Az alacsonyabb importadók végre lehetőséget adnak a Teslának, hogy (a helyben gyártottat is beleértve) a teljes modellválasztékát elkezdje futtatni Indiában – ugyanakkor Modi kormánya (bármennyire is szeretné már a Teslát kapukon belül látni) nem kapkodja el a részletek kidolgozását, hogy időt hagyjon a belföldi gyártóknak az alkalmazkodáshoz.

Két éve megy a harc

A Tesla először 2021-ben vetette fel az indiai kormánynak, hogy csökkentenie kellene az importvámokat, különben sem ő, sem más globális szereplők nem fognak nagy érdeklődést mutatni az ország iránt. Modi azonnal kész volt a válasszal: csökkenti a vámokat, amennyiben a milliárdos felhúz náluk egy üzemet.

Ezen a ponton meg is szakadt a beszélgetés (Musk nem kedveli, ha megmondják neki, mit kellene tennie) egészen idén nyárig, amikor a Tesla tette meg a kezdőlépést. Belebegtette, hogy gyárat épít Indiában, amely akár 2030-ban meg is kezdheti működését. A felmelegített feltételek szerint azonban az, hogy az üzemnek milyen komoly kapacitása lesz, a kormány hozzáállásán múlik:

Musk 500 millió dollárt hajlandó befektetni, ha India jóváhagyja a vámcsökkentést 12 ezer külföldről érkező Tesla-modellre, de akár 2 milliárdot is rááldoz, ha ugyanez a koncesszió 30 ezer járműre vonatkozik.

Jelenleg az alkudozás folyik: India kicsit soknak találja a Musk által bevinni akart autók számát, ám miután Modinak a kezdetektől ez volt a terve – és igen türelmesen játszott –, gyakorlatilag borítékolható egy win-win szituáció, sok-sok külföldön és Indiában gyártott Teslával.

Hogy miért érdekes ez a történet annyira Európa számára? Mert megmutatja a nyomásgyakorlásnak azt a fajtáját, amit a vesztes jobb esetben nem is érzékel. Mire egyezségre kerül sor, már annyira közel állnak egymáshoz az álláspontok, hogy csak biccenteni kell a feleknek. Brüsszel ezt a folyamatot még csak most kezdi tanulni – türelem és óvatosság nélkül.

Eközben Európában

Nincs sok ország a világon, amely saját Tesla-gyárral büszkélkedhet. Az Egyesült Államokon kívül Musknak Kínában (a világon a legnagyobb), illetve Berlinben van egy-egy üzeme. Jelenleg a mexikói építése zajlik, az olcsó munkaerőre, a tág piacra és az USA–Mexikó szabadkereskedelmi megállapodásra építve a Tesla-főnök nem is bökhetett volna biztonságosabb pontra a térképen. India lehet az új terület, az ázsiai piac pedig bőven elbírja majd a pluszkapacitást.

De mi a helyzet Európával? Igen, Európa is akar még egy Tesla-gyárat, ehhez pedig ugyanazt az eszközt veti be, amit Modi is alkalmazott Indiában, csak éppen kihagyva belőle a win-win érzést.

Ursula von der Leyen a lehető legerősebb francia nyomásra szeptemberben jelentette be, hogy versenyszabályozási eljárást indítanak a kínai autók importja ellen, amelynek során azt vizsgálják,

kapnak-e állami támogatást a Kínában működő autógyártók, és ha igen, az összefüggésben állhat-e az Európai Unió piacán bevezetett alacsony eladási áraikkal.

A több hónapig elhúzódó nyomozás eredménye valószínűleg extravámok kivetése lesz az ázsiai országból érkező járművekre, vagyis a bizottság mesterséges áremelésre készteti a gyártókat, amelyek épp az árcsökkentés miatt tudnak hatalmas tételekben eladni.

Mi ezzel a probléma? Az, hogy a vizsgálat nyilván nem a BYD és a többi tősgyökeres kínai gyártó ellen irányul, hiszen azok eddig évente pár ezer darabot adtak el Európában a saját márkáikból (még csak most készülnek meghódítani a piacot), így VDL szavai az EU-t elárasztó kínai autódömpingről értelmezhetetlenek. Hacsak eleve nem a Tesla ellen irányul az egész vizsgálat, amely a német gyáron kívül a kínaiból kikerülő modelljeivel is szépen megszórja az uniós országokat.