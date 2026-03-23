Reese Witherspoon szexibb, mint a Doktor Szösziben, nem véletlen, hogy rákattantak a magyarok az új filmjére

Azért Adam Sandler színvonalára sosem süllyedt le, de vele ellentétben a (Felforgatókönyvet leszámítva) sosem bizonyította, hogy drámai szerepre is alkalmas, általában elvan a súlytalan bohóckodásaival, mint a befőtt. De nem az ő hibája, hogy a Szeretettel meghívjuk csak fél- vagy inkább harmadgőzzel működik, hanem mert valószínűleg elmaradt a brainstorming a forgatókönyv megírásánál, vagy kevés volt a koponya az asztalnál.

Ugyanis millió vaskos poént ki lehetne abból hozni, hogy két család alantas és aljas eszközökkel szétszívatja egymást, be is dobnak egy abszurd ötletet, amikor Will Ferrell karaktere elfog egy krokodilt, hogy azt vesse be a riválisa ellen, de végül nem sül el humorosan ez a jelenet sem. Talán Stoller is érezte, hogy nincs a helyzet magaslatán, ezért poénkodások helyett idővel gejl szentimentalizmussal próbál némi érzelmet kicsikarni a nézőkből.

Reese Witherspoont viszont legalább üdítő látni, idén tölti be az ötvenet,

és jobb formában van, mint valaha.

Semmit nem veszített a szépségéből, és valószínűleg ezt a genetikájának köszönheti; nem úgy fest, mint aki agyonplasztikázta volna magát. Az egyszer már Oscar-díjat is érő tehetségét mondjuk nem vitte magával a szigetre, miként a komikus vénáját is jól titkolja, de nem ő tehet róla, hogy nem adtak jó poénokat a szájába.