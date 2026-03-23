Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
vígjáték Will Ferrell HBO Max Reese Witherspoon

Reese Witherspoon szexibb, mint a Doktor Szösziben, nem véletlen, hogy rákattantak a magyarok az új filmjére

2026. március 23. 17:39

Amiről ennél sokkal több pozitívumot nem lehet mondani. Will Ferrell-lel közös új vígjátékuk, a Szeretettel meghívjuk a kiaknázatlan lehetőségek tárháza, ennek ellenére nagyot megy most az HBO Maxon.

Német Dániel

Amikor arra az emberkísérletre vetemedtem, hogy megnéztem a Stranger Things fináléját úgy, hogy szinte semmit nem tudtam az előzményekről, hangot adtam annak, hogy mennyire unom a nyolcvanas évek nosztalgiáját. Azóta viszont újra és újra szembesülök azzal, hogy ha más nem, azért a hollywoodi tömegfilm enyhén szólva is fényévekkel jobb volt. Egy akció-sci-fi esetében ugyanis képesek voltak karaktereket építeni, ellentétben mondjuk a Netflix új szuperprodukciójával, az Ismeretlen támadókkal, a vígjátékok pedig magasról tettek a politikai korrektségre, és olykor a teljes abszurditásig fordítottak ki vicces szituációkat. Megvolt a savuk-borsuk, nem úgy, mint a Szeretettel meghívjuk című komédiának. 

Szeretettel meghívjuk. Forrás: HBO Max
Szeretettel meghívjuk. Forrás: HBO Max

Pedig ebből az alapsztoriból harminc-negyven évvel ezelőtt a Coen testvérek vagy Danny DeVito bábáskodása mellett valószínűleg olyan szürreális vígjáték született volna, mint a Rózsák háborúja. Most pedig olyan sótlan készült, mint a Rózsák háborújának a remake-je. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Adott egy özvegy apuka, aki a lánya esküvőjét egy tündéri szigetre szervezi. Adminisztrációs kavar miatt azonban egy karrierista nő is itt szeretné levezényelni a testvére menyegzőjét, 

viszont a helyszín túl kicsi a két násznépnek. 

Rögtön meg is kezdődik az összefeszülés a két csapat, de főként azok hangadói, az említett férfi és nő között, aztán megkedvelik egymást, testvériesen osztozkodnak az időpontokon, az utolsó pillanatban mégis egymásnak esnek, és minden eszközt bevetve próbálják elszúrni a másik nagy napját. 

Egy Nicholas Stoller-filmre beülni igazi zsákbamacska. A két borzalmas magyar című korai rendezése, a Lepattintva és a Felhangolva alapján nem tehetségtelen, ha le kell vezényelnie egy komédiát, később is kiderült, hogy egészen vicces tud lenni (Rossz szomszédság), de az is, hogy arcpirítóan kellemetlen is (Rossz szomszédság 2.). Hát most a purgatóriumban érezhetjük magunkat, nem kell attól tartani, hogy bordatörés miatt muszáj kihívnunk a mentőket, annyira nevetünk majd, de szerencsére azért az ágy alá sem bújunk be szekunder szégyenünkben. 

Ugyanígy Will Ferrell pályájának is a mértani közepén helyezkedik el az alkotás. 

A színész mások mellett a Mi a manó?-val vagy A híres – Ron Burgundy legendájával bizonyította, kiváló komikus is tud lenni, ha nagyon akar. De általában nem akarja annyira, vagy bólogató Jánosként minden szerződést aláír, amit elé tesznek. 

Azért Adam Sandler színvonalára sosem süllyedt le, de vele ellentétben a (Felforgatókönyvet leszámítva) sosem bizonyította, hogy drámai szerepre is alkalmas, általában elvan a súlytalan bohóckodásaival, mint a befőtt. De nem az ő hibája, hogy a Szeretettel meghívjuk csak fél- vagy inkább harmadgőzzel működik, hanem mert valószínűleg elmaradt a brainstorming a forgatókönyv megírásánál, vagy kevés volt a koponya az asztalnál.

Ugyanis millió vaskos poént ki lehetne abból hozni, hogy két család alantas és aljas eszközökkel szétszívatja egymást, be is dobnak egy abszurd ötletet, amikor Will Ferrell karaktere elfog egy krokodilt, hogy azt vesse be a riválisa ellen, de végül nem sül el humorosan ez a jelenet sem. Talán Stoller is érezte, hogy nincs a helyzet magaslatán, ezért poénkodások helyett idővel gejl szentimentalizmussal próbál némi érzelmet kicsikarni a nézőkből. 

Reese Witherspoont viszont legalább üdítő látni, idén tölti be az ötvenet, 

és jobb formában van, mint valaha.

Semmit nem veszített a szépségéből, és valószínűleg ezt a genetikájának köszönheti; nem úgy fest, mint aki agyonplasztikázta volna magát. Az egyszer már Oscar-díjat is érő tehetségét mondjuk nem vitte magával a szigetre, miként a komikus vénáját is jól titkolja, de nem ő tehet róla, hogy nem adtak jó poénokat a szájába. 

Szeretettel meghívjuk – amerikai vígjáték. Megtekinthető az HBO Max kínálatában. 

Nyitókép: Szeretettel meghívjuk. Forrás: HBO Max

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!