Pál István Szalonna: „Négy éve nem tudtam hazamenni Kárpátaljára, ennek a fájdalmát mindennap megélem”

Nyilván az álmunk az lenne, hogy a többség ne a televízió vagy a laptop előtt töltse a szabadidejét, hanem együtt énekléssel, egymásba kapaszkodással, mint száz vagy százötven évvel ezelőtt. Mégsem gondolom, hogy minden veszve lenne. Ott vannak például a lakodalmak – ha már a Magyar menyegző kapcsán beszélgetünk –, amelyekben lehet, hogy 2026-ban Kalotaszegen sem pontosan úgy énekelnek, zenélnek, táncolnak, mint a múltban, de azért csak megőrződött a dolgok rendje. A filmben is látni például a „koreográfiát”, ahogy egy jó legényes után a férfiak felállnak, az asszonyok meg hátul az asztaloknál elkezdenek nótázni. A mostani, felgyorsult világban elsőre talán furcsa lehet, ha valahol nem dübörög minden pillanatban a buli, de érdemes megfigyelni, a régi falusiak minden alkalommal milyen magától értetődően követték a lét, a természet a nyugvó- és csúcspontokat váltakoztató örök ritmusát.

Ezért született meg ez a mozi: kaput nyitni a múltba?

És azon keresztül a jelenbe. A Magyar menyegző éppen azt mutatja meg, hogy ez az egész nem panoptikum, hanem nagyon is létező dolog. Mert előfordulhat, hogy lesz, aki megnézi, és azt mondja, rendben, talán így nézett ki a történet a hetvenes években, de azóta alaposan megváltozott a világ. Majd leballag egy romkocsmába vagy elvetődik egy táncházba, és jól meglepődik.

hogy hú, ezek itt aztán tudnak táncolni!

Lehet, hogy már nem viselet van rajtuk, más a hajuk és máshogy beszélnek, mégis valahonnan megtanulták a lépéseket. De honnan? És erre a kérdésre is ott a válasz a filmben. A legvégén, a táncházi képben, ahol a fiatalokat budapesti közegben láthatjuk, pontosan ez az élő, lélegző jelleg mutatkozik meg, amit a múlt század második felében Sebő Ferencék mozgalma mentett át még a gyerekeink, unokáink jövőjébe is.