Ízirájder, öcsém! – Csuja Imre most először a saját életéről mesél a színpadon!

Azt már megszokhattuk: ha Lévai Balázs valamibe belefog, arra az egyedi látásmód és hangvétel miatt biztosan érdemes odafigyelni. Így volt ez a Dob+basszus vagy a Bestseller című műsor, illetve az azok nyomán született könyvek esetében és a produceri-rendezői munkái során is, mint a #Sohavégetnemérős, a Nyugati nyaralás vagy a Nagykarácsony.

Az általa kitalált és – mondjuk így – játékmesterként felügyelt EgyÉletem sem lóg ki a sorból: a rendhagyó produkció annak a sokszor emlegetett tételnek a gyakorlati bizonyítására törekszik, miszerint az élet a legjobb forgatókönyvíró. A kísérlet lényege, hogy egy ismert művész – nem feltétlenül színész – egyedül kiáll a színpadra, és mintha csak a barátaival vagy a családtagjaival beszélgetne, sztorizgat az életéről. Egyszerűnek tűnik, mégis bonyolult, hiszen itt a cél nem feltétlenül az, hogy a közönség a térdét csapkodva röhögjön az előadó anyósán, feleségén, gyerekén, szomszédján vagy azok politikai és egyéb nézetein. Hanem hogy a körülbelül másfél órás műsor végére a néző egy komplex színházi élménnyel is gazdagodjon amellett, hogy úgy érzi, erre a kis időre ő is helyet kapott a nagy ebédlőasztal körül.