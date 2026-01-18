25 éve hunyt el az ország óriása: a Nemzeti Színház örökös tagjára, Sinkovits Imrére emlékezünk

A Nemzeti Színházhoz szerződött, és öt évet kivéve, az ország első színházának a tagja maradt.

1956. október 23-án a Petőfi-szobornál tízezres tömeg előtt elszavalta a Nemzeti dalt, ezzel az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik jelképe lett, beválasztották a színművészeti szövetség forradalmi bizottságába is. A forradalom leverése után, mivel a kultúrpolitika mindenható irányítója, Aczél György személyes felszólítására sem volt hajlandó önkritikát gyakorolni, eltiltották a színpadtól és fizetését felére csökkentették. Ebben az időszakban műanyagjáték-öntőként dolgozott, majd 1958-ban a József Attila Színházhoz került, végül 1963-ban visszatérhetett a Nemzetibe, amely 1989-ben örökös tagjává fogadta.

Mély, zengő hangja, férfias megjelenése, kifinomult arcjátéka, mozgáskultúrája révén ideális drámai hős volt, de humora, átlényegülő tehetsége a legkülönfélébb alakok megelevenítésére is alkalmassá tette. Az ember tragédiájában majd minden férfiszerepet eljátszott, volt Ádám és Lucifer is, Madách Mózesének címszerepét 22 éven át, több mint hétszázszor alakította. Színpadra lépett Katona József Bánk bánjában a főszerepben és Tiborcként is, Sütő András A szuzai menyegző, az Advent a Hargitán és a Balkáni gerle című darabjaiban. Husz János volt Németh László drámájában, emlékezeteset nyújtott Örkény István Tóték című darabjában a családfő szerepében. Shakespeare drámái közül a Julius Caesarban Cassiust, a Macbeth címszerepét, a Lear királyban Kentet, a Rómeó és Júliában Lőrinc barátot, A viharban Prosperót, a Szentivánéji álomban Zubolyt, a Tévedések vígjátékában Aegeont alakította. A József Attila Színházban egy Három testőr-adaptációban egyetlen este tizennyolc szerepet játszott el.

Félszáznál is több tévé- és mozifilmben játszott, sokszor főszerepet.

Egyik legemlékezetesebb alakítását Molnár Ferenc tizedesként nyújtotta Keleti Márton A tizedes meg a többiek című 1965-ös kirobbanó sikerű filmvígjátékában. Legendás volt az Egri csillagokban Dobó István vagy az Isten hozta, Őrnagy úrban Tót Lajos szerepe. A Szerelmi álmokban Liszt Ferencet alakította, játszott még többek közt a Fűre lépni szabad, az Alba Regia, a Két félidő a pokolban, a Legenda a vonaton, az Egy szerelem három éjszakája és a Retúr című játékfilmben. Utolsó nagy szerepei egyike Álmos vezér volt a Honfoglalás című filmben. Sokszor szinkronizált is, és ő volt a Hupikék törpikék rajzfilmsorozatban Törpapa magyar hangja.