01. 21.
szerda
01. 21.
szerda
nemzeti színház rómeó és júlia horváth lajos szász júlia vidnyánszky attila

Baleset a Nemzetiben: már három gyanúsítottat hallgattak ki

2026. január 21. 14:27

A 2023-as baleset ügyében indított nyomozás még folyamatban van.

2026. január 21. 14:27
null

A rendőrség a Telex érdeklődésére elárulta, hogy a 2023-ban, a Nemzeti Színházban történt baleset ügyében már három embert hallgattak ki gyanúsítottként. Mint ismert, a balesetben két színész, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó a díszletekről leesve három métert zuhant, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.

„Az ügyben a nyomozás folyamatban van, válaszadásunkig három gyanúsított kihallgatása történt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt. Mindhárman szabadlábon védekezhetnek” – közölték.

Fotó: Nemzeti Színház Facebook-oldala

A balesetet követően Vidnyánszky Attila igazgató benyújtotta lemondását, majd később ezt visszavonta. Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia a Rómeó és Júlia 2023. november 10-i előadása közben szenvedtek balesetet. A baleset miatt belső vizsgálat indult a színházban, ám nem találtak felelőst. 

Nyitókép: Róka László/MTI

kiborg-2
2026. január 21. 16:23
A Jókaim utcai homlokzatomlási baleset 3 és fél éve történt. Felelős van, a kártérítési pénznek valószínúleg üthetik a nyomát. Tóth Nikolett és édesanyja; a kártérítési per során hozott határozat szerint mindent egybevéve a táncművész 200 millió forintos kártérítésben részesül, és emellett egy havi 3,5 millió forintos járadékot is kap élete végéig. A Blikk beszámolója alapján azonban a cég, amelyet köteleztek rá, hogy kifizesse a kártérítést, felszámolás alatt áll.
kiborg-2
2026. január 21. 16:15
Szerintem Orbán a felelős - Putyin támogatásával
Welszibard
2026. január 21. 14:40
Ahol nincs felelős, ott mindenki felelős. Olyan nincs, hogy senki.
