Baleset a Nemzetiben: már három gyanúsítottat hallgattak ki

A rendőrség a Telex érdeklődésére elárulta, hogy a 2023-ban, a Nemzeti Színházban történt baleset ügyében már három embert hallgattak ki gyanúsítottként. Mint ismert, a balesetben két színész, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó a díszletekről leesve három métert zuhant, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.

„Az ügyben a nyomozás folyamatban van, válaszadásunkig három gyanúsított kihallgatása történt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt. Mindhárman szabadlábon védekezhetnek” – közölték.