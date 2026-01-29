Ft
nemzeti színház magyar péter nagy ervin csáki judit mitem déryné program

Így nézne ki a tiszás kultúrpolitika: a vidékieket lenéző gyurcsányista már arra készül, hogy megint övé lesz a hatalom (VIDEÓ)

2026. január 29. 10:24

Csáki Judit már azt is tudja, honnan és mennyi pénzt venne el.

2026. január 29. 10:24
null

Csáki Judit baloldali kritikussal folytatott szürreális beszélgetést Nagy Ervin színész, a Tisza Párt képviselőjelöltje és kultúrpolitikusa. Az Ellenpont cikke szerint arról tanácskoztak, hogy a vidéki emberek kulturális szórakozását jelentő, rendkívül népszerű Déryné Programból hány milliárdot fognak elvenni, hogyan szüntetik meg, ha esetleg hatalomhoz jutnának.

Csáki a beszélgetés egy pontján azt állítja, 

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Én elég sok Dérynés produkciót láttam, a nagy részüket azért, hogy neked ne kelljen megnézni.”

Nagy Ervin erre azt válaszolja: 

Ezért még most is hálás vagyok.”

Csáki úgy fogalmaz: „Van néhány jó, de azok maguktól is lemehetnének. Viszont, kiszorította a vidéki művelődési házakból - ami neked egy kedves területed -, kiszorították azokat a produkciókat, amik magától… mert hogy ha azt mondja az a szervező - én elég sokat járok vidéki művelődési házakban ilyen-olyan okból, és nagyon jó emberek dolgoznak ott, aki azt mondja csillogó szemmel, hogy figyelj, ha választanom kell, hogy 300 ezerért hívok ide egy előadást, van jön ingyen, akkor most mit csináljak, amikor különben nem tudom a gyerektáncházat működtetni ingyen a gyerekeknek.”

Az Ellenpont ezzel kapcsolatban kifejti: 

Vagyis, az a baj, hogy ingyen van Nagy Ervinék szerint. 

(Lásd: rezsicsökkentés. Azzal is az a baj, hogy a csúnya, buta, magyar emberek nem tanulják meg becsülni az energiát, mert túlságosan olcsó a ravasz kormány miatt - Magyar Péterék szerint.)”

Nagy Ervin azt is megjegyzi a program igazgatójáról, Kiss Domonkos Márkról: „nehogy ám az ő ízlése uralja ezt az országot.”

Csáki pedig azt állítja: 

Figyelj, ott találtunk csak másfél milliárdot. Csak ezt akarom mondani.”

Később a Nemzeti Színház és a nemzetközi fesztiváljuk, az Európa-szerte híres MITEM is szóba kerül. Csáki azzal kapcsolatban azt mondja, „itt is találtunk tegnap 2-3 milliárdot, amit lehetne máshova tenni.”

Hogy mitől akarja megvonni a finanszírozást Csáki Judit azzal kapcsolatban az Ellenpont kifejti, hogy a MITEM keretében „A Comedie-Francaise-től a milánói Piccolo Teatroig, a szentpétervári Alekszandrinszkij Színháztól a stockholmi Nemzeti Színházig a világ legjobb társulatai jártak és járnak a MITEM-en az elmúlt 11 évben. Láthatták a magyar nézők Robert Wilson, Ivo Van Hove, Romeo Castellucci, Emma Dante, Alvis Hermanis, Valerij Fokin, Luc Perceval, Jan Fabre, Andrei Serban, Silviu Purcarete, Thomas Ostermeier, Viktor Rizsakov, Eugenio Barba, Alessandro Serra vagy éppen Michael Thalhaimer rendezéseit, színpadra lépett sok ezer nagy színész mellett az Oscar-díjas Juliette Binoche, Toni Servillo, Angela Winkler, Denis Podalydes, Andrzej Seweryn vagy Dominique Blanc is. De vendég volt a nemrég meghalt, elismerten a legnagyobb francia színészpedagógusnak tartott Claude Régy vagy a Nobel-díjas drámaíró, Jon Fosse is.”

Az Ellenpont szerint Csáki Juditról két dolgot érdemes tudni: az egyik, hogy „mérsékelten sikeres újságírói karrierrel a háta mögött, a Gyurcsány-kormány jóvoltából a Kaposvári Egyetem színészképzését vezethette.”

Hozzáteszik: „igen, egy újságíró a színészképzést vezethette az egykori MSZP-SZDSZ-kormány segítségével. Egészen addig, amíg a 2010-es kormányváltás után Vidnyánszky Attilát kinevezték rektorhelyettesnek és elzavarta Csáki Juditot. Ezt a kritikusnő saját bevallása szerint azóta sem tudja megbocsátani.”

Az Ellenpont egy másik fontos momentumot is felidéz Csákiról: azt, amikor 

2022-ben azt írta a baloldal újabb katasztrofális választási veresége után a Facebookon, hogy Orbán Viktor szavazói fogatlanok, kövérek, nyomorultak, és a nevüket is alig tudják leírni.

A portál által idézett beszélgetést itt tudja megtekinteni:

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Orbán népének foga kevés, szemüvege eltörött vagy rosszul lát, elhízott és tönkrement

Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája.

Nyitókép forrása: Facebook.
 

