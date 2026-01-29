Így nézne ki a tiszás kultúrpolitika: a vidékieket lenéző gyurcsányista már arra készül, hogy megint övé lesz a hatalom (VIDEÓ)

Ezért még most is hálás vagyok.”

Csáki úgy fogalmaz: „Van néhány jó, de azok maguktól is lemehetnének. Viszont, kiszorította a vidéki művelődési házakból - ami neked egy kedves területed -, kiszorították azokat a produkciókat, amik magától… mert hogy ha azt mondja az a szervező - én elég sokat járok vidéki művelődési házakban ilyen-olyan okból, és nagyon jó emberek dolgoznak ott, aki azt mondja csillogó szemmel, hogy figyelj, ha választanom kell, hogy 300 ezerért hívok ide egy előadást, van jön ingyen, akkor most mit csináljak, amikor különben nem tudom a gyerektáncházat működtetni ingyen a gyerekeknek.”

Az Ellenpont ezzel kapcsolatban kifejti:

Vagyis, az a baj, hogy ingyen van Nagy Ervinék szerint.

(Lásd: rezsicsökkentés. Azzal is az a baj, hogy a csúnya, buta, magyar emberek nem tanulják meg becsülni az energiát, mert túlságosan olcsó a ravasz kormány miatt - Magyar Péterék szerint.)”